Piergallini presenta Di Marti

Oggi alle 16,30, nell’Ospitale paese alto di Grottammare, per la Rassegna ’Librarsi’ il professor Enrico Piergallini presenta la raccolta di Giarmando Di Marti, coadiuvato dalle letture di Eva Maria Capriotti. Il percorso poetico di Giarmando, definito poeta della storia o della contemporaneità, si arricchisce di una nuova raccolta, la diciottesima del suo più che ventennale impegno culturale, dal titolo: "Diario di un equinozio di primavera". L’equinozio preso come soggetto è quello del 2020, e la tematica collegata è quella del Covid19. I parametri della scrittura si muovono entro una temporalità ben precisa: 10 marzo, quando tutta l’Italia viene dichiarata zono rossa, 20 giugno, quando viene ultimato il viadotto Genova-San Giorgio in sostituzione del ponte Morandi. La Rassegna, promossa dalla Lido degli Aranci, riprenderà la sua edizione estiva da fine giugno spostandosi sotto le Logge in Piazza Peretti.