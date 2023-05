Piergallini saluta con un libro: "Dieci anni tra ricordi e impegno"

Tra una settimana Enrico Piergallini non sarà più il sindaco di Grottammare e l’ultima ’fatica’, con grande soddisfazione, l’ha fatta scrivendo il suo libro ’La mia parte dieci anni da sindaco’. Il titolo è ispirato all’ultima lettera di Piero Angela ’Penso di aver fatto la mia parte, ora fate la vostra’. Più di 200 pagine, ricche di bellissime fotografie e di testi che raccontano in modo appassionato quanto fatto in questa particolare decade segnata da una serie di eventi che l’hanno messo talvolta a dura prova. Un’opera stampata con proprie risorse per lasciare un’impronta indelebile nella città e che sarà disponibile, in poche decine di copie nella biblioteca comunale e per tutti in formato digitale. La presentazione, solo per la stampa, è avvenuta nella rinnovata location del ristorante ’Attico sul Mare’, un luogo fantastico dove degustare piatti tradizionali e innovativi, all’ultimo piano di Palazzo Kursaal.

Il coordinamento editoriale è stato curato da Pina Ventura, la grafica è di Marco Mignini, la collaborazione di Pasqualino Luzi e Pierpaolo Fanesi. Il libro è diviso in tre capitoli: Il Territorio, Le Persone, Il Futuro con una interessante appendice contabile e l’indice analitico per attraversare più facilmente l’opera. "Ho scritto questo libro per fare il punto su 10 anni da sindaco per ricordarmi e ricordare tutte le difficoltà superate, sperando che sia da insegnamento e da esortazione ad impegnarsi seriamente in politica". Poi la frecciata: "Voglio fare un elogio alla politica di competenza e di esperienza, poiché quella di inesperienza è un limite grave. In questo libro c’è anche una parte di ringraziamenti e non solo agli amministratori, ma agli Uffici Tecnici e a tutto l’apparato comunale, dal primo all’ultimo. Ringrazio la stampa che ha sempre posto l’attenzione alla città".

Marcello Iezzi