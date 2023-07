Pierluigi Savini racconta" al Palazzo Vinci Gigliucci di Fermo"

La suggestiva location dello storico palazzo Vinci Gigliucci in piazza Ostilio Ricci a Fermo ha aperto le porte al maestro Pierluigi Savini in occasione della manifestazione ‘Pierluigi Savini racconta’. Le cantine del palazzo, le cucine accanto al cortile delle Spezie e il vecchio granaio accanto al cortile Grande faranno da cornice ai prossimi incontri. Domani alle 21 con ‘Le storie di Santa Lucia e il polittico di San Pietro in Penna di Jacobello del Fiore’ si ricorderà il pittore veneto del ‘400 esponente del gotico fiorito-internazionale che ha lasciato in città otto tavolette dedicate alla santa protettrice dei non vedenti. Con ‘Il Karesansui- giardino secco’, il tema sarà il simbolo della mentalità giapponese ovvero il vuoto mentale che precede l’ illuminazione; mercoledì 19 luglio ore 21, ‘I dipinti e i disegni di Pierpaolo Pasolini’ per chi desidererà scoprire il controverso scrittore e regista in veste di pittore. "Il primo appuntamento ‘La festa di San Giovanni, quando il sole inizia a morire’ legato alla tradizione italiana legata alla notte di San Giovanni, ha ottenuto il favore del pubblico – ha precisato il poliedrico artista fermano – ringrazio la società MarcheAmore nella persona dell’ingegner Enrico Biondi per la gentile concessione degli splendidi spazi, l’Unipop-università popolare e il Comune di Fermo per il sostegno e patrocinio all’iniziativa". In considerazione della gratuità e del limitato numero di posti disponibili, è necessaria la prenotazione ai numeri 3355315964 o 3382989566.

g. c.