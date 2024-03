Piersimoni ci riprova: "C’è ancora tanto lavoro da fare"

A Cupra Marittima si delineano gli schieramenti per le prossime elezioni. Dopo la presentazione del comitato ’Cupra per tutti’ da cui dovrà scaturire l’omonima lista, oggi scende in campo ufficialmente anche il sindaco uscente Alessio Piersimoni che tenterà il bis. "È una scelta che nasce dalla volontà di garantire continuità al lavoro svolto in questi anni – afferma Piersimoni – ma anche dalla consapevolezza che occorre portare a compimento gli impegni presi completando i progetti avviati in questa consiliatura. Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare. Sono stati cinque intensi in cui abbiamo dovuto affrontare la pandemia da Covid-19 e la successiva ripartenza. Cinque anni pieni di traguardi che hanno consentito a Cupra di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore sul piano regionale e non solo. Tanti gli interventi realizzati, dalla valorizzazione del paese alto, dove a breve inizierà il restauro delle mura, agli investimenti in edilizia scolastica, con il prossimo avvio dei lavori. Ringrazio gli assessori e i consiglieri che, come una squadra, hanno lavorato al mio fianco condividendo gli ideali che ci hanno spinti a candidarci e l’obiettivo di impegnarci per il bene comune. Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini. Personalmente ho sempre cercato di favorire il dialogo e il confronto con tutti. Spero che quanto fatto in questi anni sia stato all’altezza delle loro aspettative. Spero anche che, sulla base di questo, vorranno darci la loro fiducia anche per i prossimi cinque anni".