Piersimoni: "Turismo tutto l’anno"

Per il ciclo di interviste ai sindaci dei comuni interessati dalle prossime consultazioni elettorali, oggi ospitiamo il primo cittadino di Cupra Marittima Alessio Piersimoni.

Che bilancio può tracciare dei 5 anni di lavoro?

"Sono stati molto intensi e passati velocemente. Abbiamo cercato insieme alla mia squadra, di mettere il massimo impegno per affrontare le problematiche sottoposteci dai nostri concittadini. In molti casi siamo riusciti ad arrivare alla soluzione in altri, i tempi lunghi della pubblica amministrazione non ci hanno consentito ancora di chiuderle compiutamente".

Quali problemi ha dovuto affrontare oltre ad aver attraversato il lungo periodo della pandemia?

"Criticità e problematiche annose come quella dell’edificio scolastico, la frana Sant’Andrea, la necessità di marciapiedi, la sicurezza, la viabilità e la fruibilità del Paese Alto, la forte richiesta di alloggi popolari e la scarsità di abitazioni in affitto anche per chi può pagare regolare canone, i minori in comunità, le tante richieste di assistenza nell’ambito dei servizi sociali, l’abbandono e la gestione dei rifiuti, gli incendi dolosi, la fauna selvatica".

Quale importanza hanno avuto i finanziamenti arrivati da Europa, Ministeri e Regione per il suo comune?

"Abbiamo dirottato molte energie per la ricerca di finanziamenti e per la partecipazione ai bandi; è stato fondamentale riuscire ad intercettare così tanti fondi che presto contribuiranno, con la loro messa a terra, a migliore la qualità della vita nel nostro paese".

Ci sono progetti e idee che avrebbe voluto realizzare e che non è riuscito a concretare?

"Ancora non siamo riusciti ad ottenere fondi per un impianto di risalita meccanizzato al paese alto, ma ci stiamo lavorando e spero possano arrivare".

Che comune sogna per le prossime generazioni?

"Un paese turistico 12 mesi all’anno, in grado da creare un indotto che possa offrire maggiori e diverse possibilità lavorative ai nostri giovani in maniera tale da potersi realizzare anche restando sul territorio".

Perché ha deciso di ricandidarsi per il prossimo mandato?

"Se i cittadini lo vorranno, rinnovo la mia disponibilità per dare continuità ai tanti progetti in essere e alle tante opere in corso. Molti finanziamenti potrebbero essere persi se non si rispettano le strette tempistiche europee, ministeriali e regionali".

Marcello Iezzi