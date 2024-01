Pietro apre il 2024. Il Mazzoni col segno più, sorride Di Camillo:: "Le nascite in aumento"

Si è chiuso con un fiocco rosa e si è aperto con un fiocco azzurro, rispettivamente il 2023 e il 2024 nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli dove le nascite dell’anno scorso segnano un più 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2023, nell’unità operativa complessa diretta (come facente funzione) da Giampiero Di Camillo, sono nati 578 bambini, mentre nel 2022 ne erano nati 523. Un balzo in avanti che sta facendo avvicinare gradualmente il reparto del nosocomio ascolano al traguardo dei 600 nuovi nati, confermando il trend in salita degli ultimi anni. Come detto una bambina, Bianca Santoro Cesari, di 3,480 Kg, è stata messa al mondo dalla sua mamma, di Monteprandone, alle 17.23 del 31 dicembre, ed è dunque l’ultima nata ad Ascoli del 2023. Un bel maschietto, Pietro Cuccioloni, è invece il primo nato del 2024 nel capoluogo Piceno: il piccolo, ascolano, di 3,490 Kg, è venuto alla luce a mezzanotte e mezza di ieri primo gennaio.

"Con 578 nati – dice Di Camillo – siamo in crescita del 10% rispetto all’anno scorso, e siamo uno dei pochi reparti in Italia a registrare una percentuale così alta al netto rispetto all’anno precedente. Tra le novità dell’unità operativa, stiamo riaggiornando la sala parto per dare la possibilità di partorirvi in emergenza, invece che in sala operatoria come stiamo facendo ancora adesso. Dovremmo essere operativi entro un paio di mesi. L’aumento dei nati è un trend positivo degli ultimi quattro anni: dal 2020 c’è stata una costante e progressiva crescita". L’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Ascoli è in attesa, ormai da diversi anni, del concorso per la copertura del primariato. Giampiero Di Camillo, che parteciperebbe senz’altro al concorso, è infatti il facente funzione e non in primario. "Rimane l’unico reparto di ginecologia e ostetricia di un ospedale capoluogo di provincia delle Marche – dice Di Camillo – che nonostante abbia numeri in crescita, non ha ancora la struttura complessa funzionale, nel senso che viene retta da anni da un facente funzione e non da un direttore. Per quanto riguarda il personale, manca qualche ostetrica la cui assenza viene tamponata con assunzioni temporanee. E poi manca la figura del primario, e dunque di fatto un medico. Se volevano dei segnali per bandire il concorso, quest’ultimi ci sono stati, e sono di crescita. E’ un reparto su cui si può investire sicuramente, con una potenzialità diversa rispetto al passato. Siamo vicini ai 600 parti e dunque è differente rispetto a quando si arrivava con fatica ai 500. Le donne che scelgono di venire a partorire all’ospedale Mazzoni, sono ascolane, ma anche di zone vicine. Riusciamo ad essere attrattivi anche nei confronti dell’Abruzzo e del fermano".

Lorenza Cappelli