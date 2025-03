Pietro Perini lascia la presidenza dell’Anpi:: "Grande impegno"

Dopo oltre un lustro alla presidenza provinciale dell’Anpi di Ascoli, Pietro Perini, figlio del comandante partigiano Spartaco, lascia il testimone che aveva raccolto dal compianto William Scalabroni. Ne ha dato notizia ieri la segreteria dell’Anpi ricordando che "Perini ha svolto il suo incarico con grande impegno e vigore, trasmettendo specialmente ai più giovani l’amore per la libertà e la democrazia, per quei valori che avevano orientato la lotta al nazifascismo negli anni bui della nostra storia. La sua impronta ha certamente segnato la vita dell’Anpi e sarà di stimolo e esempio per chi prenderà il suo posto". In attesa della nomina del nuovo presidente, la rappresentanza dell’associazione è stata attribuita alla vice vicaria Rita Forlini.