Pignotti entra subito, via libera al bilancio

Colpo di scena? No grazie. Durante la conferenza dei capigruppo è emerso che non dovrebbero esserci problemi con il numero legale per aprire il consiglio comunale di mercoledì. Le rassicurazioni sono arrivate direttamente dal segretario generale Stefano Zanieri, che nel corso della riunione ha spiegato come l’ingresso di Valerio Pignotti non comporti una surroga ma un semplice subentro. Questo significa che il neo consigliere sarà conteggiabile fin da subito, senza attendere la ratifica dell’aula. A sostegno della sua tesi, Zanieri ha parlato di numerosi pareri ministeriali e alcuni precedenti locali, come quello avvenuto durante l’amministrazione Gaspari quando l’entrata in giunta di Roberto Bovara portò in consiglio prima Paolo Forlì e successivamente il vocalist Gianni ’Schiuma’. Nonostante qualcuno resti scettico, la linea interpretativa sembrerebbe chiara. Mercoledì dunque, insieme all’ufficializzazione di Pignotti, il consiglio affronterà anche l’approvazione del rendiconto consolidato 2024 e dello schema di bilancio consolidato 2024 del gruppo ’Città di San Benedetto del Tronto’. Una tappa fondamentale sul piano finanziario, già discussa in commissione nel pomeriggio di giovedì.

C’è attesa anche per l’intervento del sindaco Antonio Spazzafumo, chiamato a relazionare sul nuovo assetto della giunta comunale. Il primo cittadino dovrà chiarire equilibri e prospettive dell’amministrazione dopo i cambiamenti interni che hanno caratterizzato le ultime settimane. L’ordine del giorno prevede inoltre tre interrogazioni presentate da Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci: una sull’intervento meccanico effettuato il 22 agosto sulla duna della spiaggia a est della Torre sul Porto, una sui reclami ricevuti dall’Ente riguardo i rumori e lo stato di avanzamento del nuovo regolamento, e una terza sulle autorizzazioni per l’uso della spiaggia libera a fini politici. In programma anche due interpellanze di Luciana Barlocci. La prima riguarda lo stato dei lavori di ristrutturazione della piscina e del palasport e la gestione del personale coinvolto; la seconda fa il punto sul cantiere di riqualificazione dell’area ex Ballarin, tema particolarmente sentito in città. Chiuderà la lista delle richieste quella del consigliere Lorenzo Marinangeli, che porterà in aula un’interrogazione sullo stato di avanzamento della candidatura di San Benedetto a Capitale italiana del libro 2026. Un obiettivo ambizioso, che rappresenta una sfida di rilievo sul piano culturale e promozionale per la città.

e.l.