’Pillole di movimento’ per una vecchiaia in salute

Appena presentati a Roma, al congresso nazionale della società italiana di nutrizione parenterale ed enterale dal dottor Emidio Scarpellini, dirigente di medicina interna dell’ospedale di San Benedetto i risultati del progetto Pillole di Movimento, condotto da Avis Spinetoli Pagliare e Avis Castignano. L’attività fisica aerobica regolare condotta per sei mesi continuativi ha portato ad un miglioramento statisticamente significativo dello stato nutrizionale e ad un miglior controllo delle morbidità (diabete, dislipidemia, obesità) dei partecipanti. L’iniziativa è stata condotta sotto il patrocinio dell’ordine dei medici della provincia di Ascoli Piceno (dottoressa Fiorella De Angelis) e con la collaborazione della direzione generale dell’AST di Ascoli Piceno (dottoressa Nicoletta Natalini). Il progetto salutistico iniziato a marzo 2022 è stato già confermato anche per il 2024, con la volontà di adesione di altre associazioni nel territorio marchigiano. Un dato interessante emerso dal progetto è stato il miglioramento percepito della qualità della vita, che verrà valutata nel prosieguo. Il progetto è un esempio delle capacità presenti nel territorio che, in stretta collaborazione con i nostri servizi sanitari, possono dar vita ad iniziative salutistiche che recepiscono le necessità degli abitanti, con un risvolto scientifico significativo.