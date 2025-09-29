Pillon vede segnali diabolici: "L’Ascoli ha gioco e mentalità"

"È l’anno giusto". Il grande ex Bepi Pillon, tecnico dei ‘diabolici’ che riconquistarono la B nella stagione 2001-02 dopo 7 anni di purgatorio in C, non ha dubbi dopo questo incredibile avvio dell’Ascoli che indubbiamente sta già facendo registrare numeri notevoli dopo appena sette giornate di campionato. Innanzitutto la difesa ora è davvero la migliore d’Europa in assoluto. Fino alla giornata di sabato a condividere la porta imbattuta c’era anche il Tenerife, squadra militante nella terza divisione spagnola (Primera Federación). Quest’ultima però nell’ultimo confronto giocato in casa del Real Madrid B ha vinto 3-1 incassando la prima rete in campionato. "La solidità del gruppo che sto vedendo in queste prime partite – prosegue Pillon – consentirà di arrivare davvero lontano. Ne sono sicuro. La fase difensiva è il risultato dell’ottimo lavoro che stanno facendo gli interpreti di tutti i reparti e questo può dare una grande mano". In Italia si sa che "le partite si vincono con gli attaccanti, ma i campionati si conquistano con le migliori difese", e sotto questo punto di vista gli uomini di Tomei hanno di certo imboccato la strada giusta. Ai vertici della classifica, oggi i bianconeri completano il trio delle meraviglie, assieme ad Arezzo e Ravenna. Il Picchio ha conquistato la bellezza di 17 punti e insegue le altre due contendenti, entrambe appaiate a quota 18. La differenza netta però è rappresentata dal fatto che i toscani hanno già incassato 6 gol, mentre i romagnoli si sono visti perforare in 8 occasioni.

"Finora colpiscono i risultati conquistati dall’Ascoli – sostiene l’allenatore veneto –. C’è un gioco di squadra importante che cura ogni singolo dettaglio sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. I giocatori in campo hanno una mentalità vincente. Se arrivano certi risultati un motivo ci sarà. Vuol dire che il mister sta lavorando davvero bene".

Il doppio turno in casa con Bra e Pontedera vedrà presenti sugli spalti dello stadio Del Duca ancora 10mila spettatori circa. Un’arma in più per tentare il doppio sorpasso su Arezzo e Ravenna. "So bene quanto il pubblico bianconero può essere determinante – ammette -. Quest’anno c’è un altro clima. L’unità d’intenti tra tifosi, società e giocatori sarà fondamentale. Il popolo di Ascoli lo saluto calorosamente. Mi hanno sempre voluto bene e li porto tutti nel cuore. Ho avuto la possibilità di allenare una grande squadra. Ringrazio la piazza e l’allora presidente Benigni per avermi concesso questo onore".

La cooperativa del gol. Nell’Ascoli di Tomei adesso i meccanismi stanno iniziando a funzionare in maniera adeguata. Davanti sono vari gli elementi che in questa prima parte del percorso stanno timbrando il cartellino. A partire dall’incontenibile D’Uffizi (3 marcature), passando per Gori e Chakir (entrambi a quota 2) fino ad arrivare al supporto in termini realizzativi di Del Sole, Curado, Milanese e Pagliai.

Massimiliano Mariotti