Pinacoteca di Ascoli, Appuntamenti per conoscere le attività di diagnostica, catalogazione e digitalizzazione

In occasione delle aperture del lunedì (dalle 10 alle 19) della pinacoteca, la gestione dei musei ha organizzato una serie di appuntamenti. Ciascuno rappresenterà un’occasione per conoscere e approfondire le attività di diagnostica, catalogazione e digitalizzazione che solitamente avvengono a porte chiuse. Assistere in tempo reale allo studio svolto dai tecnici e esperti, vuol dire far vivere un’esperienza immersiva, di formazione e aggiornamento continuo. Lunedì prossimo, dalle 17 alle 19, è in programma ‘La digitalizzazione, modelli in gigapixel’ a cura di Matteo Felicetti, il 24 luglio, sempre dalle 17 alle 19, sarà la volta della digitalizzazione, ma con modellazione in 3D, sempre a cura di Matteo Felicetti, il 31 luglio, dalle 17 alle 19, spazio alle indagini scientifiche a cura di Giuseppe Di Girolami dello spin-off Unicam, e il 7 agosto, dalle 17 alle 19, diagnostica, sempre con Giuseppe Di Girolami.