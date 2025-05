Pineto travolge Ascoli 4-1: sconfitta pesante per il settore giovanile bianconero

pineto

PINETO: Boccacci, Pelusi, Fedele (dal 43’ s.t. Loconte), Incollingo (dal 14’ s.t. Aliji), Vagnoni, Iacobucci, Sabatelli (dal 47’ s.t. Guida), Tuttolani (dal 47’ s.t. Crisci), Fani (dal 43’ s.t. De Santis), Di Blasio, Neziri (dal 14’ s.t. Odracci). Panchina: Verna, Di Pietro, Rossi. All. Sabatelli

ASCOLI: Blasimme, Tocchi (dal 1’ s.t. Seproni), Vallorani (dal 1’ s.t. Angelino), Casillo (dal 47’ s.t Mongardini), De Berardinis (dal 1’ s.t. Ruggieri), D’Amore (dal 1’ s.t. Cocchieri), Bruni, D’Alessandro (dal 1’ s.t. Blasi), Verdone, Castaldi (dal 13’ s.t. Fortuna), Pagnotta. Panchina: Attinelli, Pietrobon. All. Medori

Arbitro: Almanza di Pescara

Marcatori: al 27’ p.t Neziri (P), al 35’ p.t. Sabatelli (P), al 40’ p.t. Fani (P), al 22’ s.t. Pagnotta (A), al 47’ s.t. De Santis (P)

Note - Ammoniti Di Blasio, Odracci per il Pineto, Tocchi, Verdone per l’Ascoli. Angoli: 3-8. Recuperi: 0’ p.t., 5’ s.t.

È arrivato il momento dei verdetti di fine stagione anche per il settore giovanile bianconero, dove ancora una volta le cose non sono poi andate così bene come ci si attendeva all’inizio dell’annata. L’under 17 allenata da Medori, dopo aver mancato clamorosamente la qualificazione ai playoff a causa di un percorso tortuoso in cui sono stati numerosi i passi falsi commessi, mercoledì è stata sconfitta dal Pineto con un pesantissimo 4-1. La penultima in classifica ha approfittato delle difficoltà ancora una volta mostrate dal Picchio per condannarlo ad un altro significativo ko. Il match giocato al campo sportivo Collevecchio nell’anticipo della 26esima ed ultima giornata è stato contraddistinto dal dominio della formazione abruzzese, abile nel portare subito la gara dalla propria parte. All’intervallo infatti il Pineto era già avanti 3-0 con le firme di Neziri, Sabatelli e Fani. Nella ripresa la rete bianconera di Pagnotta non è riuscita a lanciare la reazione e così nel finale a chiudere i conti è stato il quarto gol dei padroni di casa trovato da De Santis. Nei minuti conclusivi c’è stato spazio anche per l’impiego di Mongardini. La Primavera di Ledesma tornerà in campo oggi al Picchio Village (ore 15), per sfidare il Pescara. L’under 16 di Monaco domani proverà a riconquistare la vetta battendo la Casertana. Gli under 15 di Cusimano infine chiuderanno col Pineto.

mas.mar.