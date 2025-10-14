"Pinguino affondato e denuncia inascoltata"

Fu Filippo Palestini, comandante dell’Erminio Borio, il primo a indicare – poche ore dopo la tragedia – il possibile coinvolgimento di una barca giapponese nell’affondamento del motopesca Pinguino. Le sue segnalazioni, inviate alle autorità in Africa e poi in Italia, caddero nel vuoto. Morirono tredici persone. Vittime di un naufragio che per decenni non ha mai avuto una spiegazione ufficiale. Eppure, la storia avrebbe dato ragione proprio a Palestini. Figlio e nipote di pescatori, premiato pochi giorni fa con il Gran Pavese Rossoblu, Palestini ha trascorso tutta la vita in mare. Ma la vicenda che, ancora oggi, a distanza di quasi sessant’anni, lo affligge più di ogni altra è quella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 1966, quando il Pinguino, comandato da Alberto Palestini, colò a picco sulle secche di Capo Blanco, al largo della Mauritania.

"Con il Pinguino, comandato da Alberto Palestini, e con altri due pescherecci eravamo rimasti d’accordo che ci saremmo visti alle 5 del mattino per andare a pescare nella baia di Capo Blanco. Lo aspettammo per ore ma il Pinguino non si presentò. Poco prima delle 8 arrivò l’allarme di un altro peschereccio di San Benedetto che il Pinguino stava affondando". In realtà, il motopesca era già affondato nelle ore precedenti. "Seguii la corrente perché pensai che se ci fosse stato qualche superstite sarebbe stato spinto in quella direzione. Così navigammo per circa un’ora, non trovammo nulla. Poi tornammo indietro: le onde ci venivano incontro e cominciai a vedere alcuni corpi ormai senza vita".

Il primo corpo recuperato fu quello di Vittorio Scartozzi di Grottammare, il secondo di Vittorio Fidanza di San Benedetto. Quella scena, racconta oggi Palestini, non l’ha mai dimenticata. Fu in seguito che ebbe l’intuizione decisiva. "Rientrato in porto, controllai i pescherecci giapponesi. Ero sicuro che era stato una di loro. E infatti trovai un’imbarcazione, la Shikamaro, che a prora era danneggiata. Denunciai tutto al consolato e poi in Capitaneria di porto una volta rientrato in Italia, a San Benedetto".

Nonostante le sue denunce, non accadde nulla per trent’anni. Fino a quando, molti anni dopo, il primo ufficiale di quell’imbarcazione giapponese – lo stesso che quella notte era di guardia – confessò a un giornale inglese che erano stati proprio loro, quella notte, a speronare il Pinguino. Una verità che arrivò tardi, ma che confermò quanto Filippo Palestini aveva capito subito, in quelle ore drammatiche del febbraio 1966.

Emidio Lattanzi