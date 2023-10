Addio a Pino Alati, dall’impegno politico ai cinque mandati Ciip: “Protagonista assoluto”

Ascoli, 2 ottobre 2024 – Non alzava mai la voce Pino Alati, mai sopra le righe, mai eccessivo. Un politico con lo stile d’altri tempi, socialista, amministratore comunale, da 13 anni era il manager che guidava con polso sicuro la Ciip, a costruire servizi e possibilità per Ascoli e Fermo.

Se n’è andato sabato notte, con il riserbo e la dignità che ha sempre avuto, dopo mesi difficili in seguito ad un delicato intervento. Poi la riabilitazione al Santo Stefano e l’improvviso peggioramento, fino alla scomparsa, all’ospedale Murri, nella sua Fermo. Immediato e grandissimo il cordoglio per un uomo che a Fermo, fin dagli anni ’80, ha ricoperto ruolo significativi e ha lavorato per il bene di tutti. È stato assessore all’ambiente, ai lavori pubblici, ai servizi sociali, poi anche presidente del consiglio comunale, con le sue doti di pacificatore, capace di unire anche le fratture più profonde. Sono cinque i mandati ricoperti per la Ciip, l’ultima conferma un anno fa che aveva provocato qualche spaccatura, soprattutto per la parte ascolana, anche qui Alati era riuscito a ricomporre qualsiasi divisione e ad andare avanti, con un lavoro immenso che parla di 73 sorgenti, 4 impianti di soccorso, 792 serbatoi, 65 impianti di depurazione e una rete idrica di 6431 chilometri oltre 2353 di fogne.

Ha vissuto i tempi più duri, il post sisma con la geografia marchigiana che si è modificata e che ha cambiato anche le sorgenti, la crisi Covid, l’emergenza climatica che ha messo a dura prova il sistema dell’acqua. Lui, preoccupato ma energico, non lasciava nulla di intentato, si affidava a tecnici esperti e a collaboratori fidati per portare avanti investimenti importantissimi, in maniera equa per tutti i territori coinvolti.

Unanime e enorme il cordoglio ieri, Sandro Vallasciani, consigliere Pd, che con Alati ha condiviso 30 anni di politica, ricorda: "Ci ha accomunato la passione per la politica e l’amore incondizionato per la nostra Fermo. Grandi doti umane e personali, unite a capacità amministrative non comuni, la sua azione sempre guidata da una integrità morale e attenzione al bene comune. Addio Pino il tuo impegno ed i tuoi insegnamenti saranno sempre presenti in tutti quelli che nella vita ti sono stati accanto".

Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una colonna forte, per tutti i sindaci del territorio che pure si uniscono ai ricordi e ai pensieri carichi di affetto: "È stato un protagonista assoluto del nostro territorio fermano uno di quelli che ha cambiato le dinamiche degli eventi ed ha inciso con le sue scelte, questo poi è quello che rimane e che conta nella storia pubblica di un politico", sottolinea sempre per il Pd Paolo Nicolai.

"Porterò sempre in me il ricordo di una persona squisita e di un manager di altissimo livello che ha fatto solo ed esclusivamente il bene di questo nostro territorio", è il ricordo del sindaco di Petritoli Luca Pezzani. "Ha speso ogni sua energia per la politica e per la buona amministrazione, in un rapporto indissolubile con la sua Fermo. Ricordo bene in particolare i giorni della sua candidatura a Sindaco nel 2001, il suo progetto per la città. Ai suoi familiari l’abbraccio più grande" il pensiero del senatore dem Francesco Verducci. Oggi alle 16, nella chiesa di Cristo Re a Santa Petronilla l’ultimo saluto ad Alati, accanto l’amata moglie Luigina e tutto il territorio fermano, per un ultimo grande abbraccio.