Pino Insegno al Ventidio Basso Si chiude la stagione di prosa

Si chiude con Pino Insegno, protagonista di ‘La vita non è un film’ tratto dal proprio omonimo libro autobiografico, la stagione di prosa del teatro Ventidio Basso promossa dal Comune con l’Amat. L’attore romano sarà in scena al massimo ascolano domani e domenica, rispettivamente alle 20.30 e alle 17.30. Lo spettacolo, che sostituisce per esigenze della produzione l’annunciato ‘Imparare ad amarsi’ sempre con Insegno e con Alessia Navarro, è messo in scena con la regia di Matteo Tarasco. Le musiche originali sono di Stefano Mainetti per la produzione di Fondazione teatro Luigi Pirandello Valle dei templi Agrigento. Pino Insegno racconta agli spettatori la storia di un ragazzo di Monteverde che ha abbandonato il calcio per il sipario, passando per il microfono del doppiaggio e le telecamere della televisione. Amatissimo attore, istrionico presentatore, insegnante, portentoso doppiatore, Insegno è interprete di variegati ruoli dal Sistina al Nazionale di Milano e ora anche scrittore in un racconto autoironico, tanto esilarante quanto duro, scherzoso ma schietto. L’amore incontrastato per il calcio con cui – racconta – "attentavo le articolazioni ossee di Antonio Cabrini", poi stroncato da un infortunio, ha permesso al pubblico di Pino Insegno di godere del suo innato talento anche dietro un microfono o davanti una telecamera. Dalla stagione di prosa a quella dedicata ai ragazzi, quest’ultima si chiuderà il 16 aprile, alle 17.30, al teatro Ventidio Basso, con ‘Giovannin senza parole’ di Crest cooperativa teatrale. Per la drammaturgia di Catia Caramia con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia e Nicolò Toschi, la regia e le scene sono di Andrea Bettaglio. Nello spettacolo, consigliato dai 5 anni in su, viene affrontato il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi errori’, trasformerà l’intero Paese. Il lavoro d’attore si mescola al lavoro sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza questa sorta di viaggio dal buio alla luce, restituendo ai personaggi e al loro sogno di libertà la dolcezza scanzonata del clown. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro Ventidio Basso, in piazza del Popolo (0736298770), e sul circuito online vivaticket.

Lorenza Cappelli