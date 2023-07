Piogge Record per Maggio e Giugno, il Meteorologo Danilo Tognetti sulla Vera Estate

Dopo le piogge che hanno caratterizzato le ultime settimane, il meteorologo Danilo Tognetti dell’Amap afferma: "Maggio e giugno con piogge record, ma dopo il 10 luglio si vedrà la vera estate. Quella terminata si candida a essere tra le primavere più piovose degli ultimi sessant’anni". A maggio, l’incremento di precipitazioni rispetto alla media mensile del trentennio 1990-2020 è stato di 120,4 mm, mentre a giugno di 37,6 mm. "Da qui tutti gli sforzi messi in campo per garantire la sicurezza e la pulizia dopo le piogge: dagli operai comunali che hanno fatto gli straordinari con i rientri pomeridiani, alle ditte esterne incaricate, per velocizzare gli interventi e far fronte alle tante esigenze – ha affermato il sindaco di Cupra, Alessio Piersimoni –. Le continue piogge non hanno consentito di rispettare gli interventi programmati per cui le attività di pulizia, sfalcio erba e sistemazione strade proseguiranno durante le prossime settimane".