Pioggia, allagamenti e feste rimandate

In questi periodi di siccità ogni volta che arriva la pioggia e sempre ’benedetta’, soprattutto se scende moderata e non causa danni sul territorio. E’ ovvio che se da un lato serve alla campagna e alle riserve idriche, dall’altra qualche disagio finisce per causarlo. Intono alle tre della notte di domenica, quando si è scatenato il violento acquazzone, alcune zone di San Benedetto sono finite sott’acqua, come il solito viale Colombo vicino al Ballarin e la zona nord dello stesso vecchio campo sportivo. Momentaneamente allagato anche il sottopasso di via Dante Alighieri in zona Ascolani. Nella stessa notte i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale Valtesino, in contrada Cabiano, dove un automobilista non è riuscito a controllare la vettura che è finita fuori strada. Il conducente è rimasto illeso. Durante la prima mattina i pompieri sono intervenuti in via Roma, a San Benedetto, dove ’piovevano’ tegole dal tetto di un’abitazione, poi in via Marsala per l’incendio di un quadro elettrico in un condominio, in via Morosini per prosciugare l’alloggio al piano terra di una coppia di persone non più giovani e in via Carlo Alberto Dalla Chiesa per prosciugare un garage.

La pioggia ha rovinato anche le feste storiche di S. Aureliano a Grottammare e dell’Ottava di Pasqua a Ripatransone. La festa di ’San Gloriano’ promossa da Voler bene a Grottammare, il Comune e il Circolo Tennis con il Deus ex machina Marco Tarlo, è stata sensibilmente ridotta: la passeggiata al Paro del Colle è stata affrontata sotto la pioggia da pochi coraggiosi, la gara di ’scoccetta’ con le uova sode, è stata spostata nei locali del Circolo Tennis in zona ex Ferriera e anche la merenda tradizionale di S. Aureliano ha visto una ridotta partecipazione, ma il lavoro della volontaria di Voler bene a Grottammare, Lori Carboni, non è andato perso. Le restanti iniziative sono state annullate. A Ripatransone non si è tenuta la tradizionale processione della Madonna di S. Giovanni, in sostituzione vi è stata una veglia di preghiera nel duomo. Gli spettacoli della ’Settimana del fuoco’ sono stati rinviati. Lo spettacolo del ’Cavallo di fuoco’ patrimonio d’Italia per la tradizione, è rimasto in bilico fino all’ultimo minuto.

Marcello Iezzi