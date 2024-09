Pioggia battente in riviera. Strade chiuse e allagamenti. Ma i sottopassi reggono

Ieri è stata un’altra giornata difficile sulla Riviera delle Palme, segnata da pioggia persistente e conseguenti allagamenti. Ed oggi le cose non è che siano destinate a migliorare. Stando almeno all’allerta meteo diramata dal dipartimento regionale della protezione civile che ha diffuso un documento che parla di rischio giallo sotto il profilo idrogeologico e che è valido per l’intera giornata. Ma già ieri il territorio ha già dovuto fare i conti con piogge intermittenti: i picchi più intensi nella tarda mattinata e a metà pomeriggio. A San Benedetto, in particolare, la situazione è diventata preoccupante in serata, quando alcuni viadotti hanno cominciato ad accumulare acqua. Fortunatamente, le pompe di drenaggio e gli impianti di smaltimento hanno funzionato evitando che gli accumuli superassero il limite di guardia. Tuttavia, è stato necessario chiudere il tratto di Viale Colombo all’altezza di via Dandolo, a causa dei soliti allagamenti che interessano quella zona ad ogni pioggia un po’ più intensa. L’acqua si era accumulata in maniera eccessiva, rendendo difficile, se non proibitivo, il transito dei veicoli. La polizia locale ha quindi deciso di chiudere quel tratto di strada per un paio d’ore circa, fino a quando le condizioni non sono migliorate. Non solo San Benedetto ha dovuto affrontare i disagi del maltempo. A cavallo dei territori di Grottammare e Ripatransone, un fiume di fango ha invaso la Valtesino, causando ulteriori problemi alla circolazione e agli abitanti della zona. Questa situazione critica si aggiunge ai disagi già vissuti nella giornata di ieri. Intanto, per oggi, la Protezione Civile prevede nuove violente piogge e ha emesso un bollettino di allerta di tipo giallo, con particolare attenzione all’aspetto idrogeologico. Il Comune ha già diffuso un appello ai residenti, invitandoli a "prestare massima attenzione e procedere sempre con prudenza". Questa raccomandazione arriva anche a memoria di quanto accaduto la scorsa settimana, quando una violenta precipitazione ha portato alla chiusura di alcuni sottopassi e a numerosi allagamenti che hanno colpito negozi e piani terra di diverse abitazioni.

Emidio Lattanzi