Pioggia di fondi in arrivo Dalla Curva sud all’Arengo, ecco i milioni per il Piceno Nuovo impianto di risalita

"E’ una vera e propria manovra economica che riguarda opere importanti, che richiedevano uno stanziamento altrettanto importante". Così il commissario alla ricostruzione Guido Castelli commenta la notizia dei 642,5 milioni di euro destinati al nuovo Piano della ricostruzione pubblica post sisma 2016 delle Marche e che toccheranno in maniera significativa anche il Piceno che delle scosse sismica di sette anni fa porta ancora i segni. Nel nuovo elenco sono presenti 18 interventi, sia dentro che fuori dal cratere, che comprendono, tra gli altri, l’adeguamento o miglioramento sismico di edifici strategici e di palazzi storici. L’elenco delle opere che verranno realizzate ad Ascoli grazie a questo stanziamento comprende siti importanti.

Tra questi senza dubbio la curva sud dello stadio Del Duca per la quale sono stati destinati 3 milioni e 500mila euro. Una somma importante che si spera possa imprimere un’accelerazione veramente significativa, non solo per motivi legati al desiderio del tifo bianconero di tornare ad "abitare" la propria curva, ma anche per ristabilire quel livello di sicurezza che al momento non è certo il fiore all’occhiello dello stadio in via delle Zeppelle. La somma di 4 milioni è stata invece destinata per lavori al palazzo comunale in piazza Arringo; 3 milioni vanno invece a coprire i costi degli interventi al Palazzo dei Capitani con torre campanaria e area archeologica; 1,5 milioni sono stati stanziati per la palazzina ex Enal. I finanziamenti toccano un’altra opera molto attesa e desiderata, quella degli impianti sciistici di Monte Piselli ai quali sono stati destinati 4 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 3 milioni messi in campo dalla Regione Abruzzo e ai 5 milioni del Cis. In progetto il nuovo impianto di risalita con partenza da Remigio.

Un investimento complessivo che darà il via a 742 opere rimaste ad oggi fuori dalla ricostruzione, aumentando il plafond destinato alla regione Marche, che secondo quanto stabiliscono le percentuali di danno è stata la più colpita dagli eventi sismici. Gli elenchi aggiornati comprendono 469 opere legate alla nuova tranche della rigenerazione urbana, il nuovo elenco delle opere pubbliche che comprende 273 interventi, di cui 17 finanziati con i risparmi della Camera dei deputati. Per i progetti di rigenerazione urbana, a ciascuno dei 28 Comuni delle Marche del cosiddetto cratere ristretto, quelli che hanno subito i danni maggiori, saranno destinati fino a 6,5 milioni di euro ciascuno mentre agli altri Comuni del cratere andranno fino a 3,5 milioni. Ai Comuni più danneggiati è riconosciuto anche un contributo aggiuntivo per la progettazione della mitigazione dei dissesti presenti nel territorio comunale.

Peppe Ercoli