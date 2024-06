Pioggia di medaglie. Il Centro ippico piceno festeggia a Rimini: c’è anche un oro

Fioccano medaglie per i cavallerizzi del Piceno in trasferta a Rimini. Dal 31 maggio al 2 giugno si sono svolti infatti in tutta Italia i Campionati regionali di salto ostacoli della federazione italiana sport equestri, e quelli della regione Marche si sono dibattuti all’Horses riviera resort di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.

Diversi i podi del Centro ippico piceno con grande soddisfazione dell’istruttore Maurizio Celani, per gli ottimi risultati conseguiti dai propri allievi. Salgono sul podio infatti Benedetta Panichi che si aggiudica la medaglia d’oro nel trofeo promesse pony, Sara Balestra con la medaglia d’argento nel trofeo avviamento cavalli, Maicol Castelli con la medaglia d’argento nel trofeo senior 1 gr e Edoardo Celani con la medaglia di bronzo nel camp juniores assoluto. Oltre a loro, anche Andrea Taboga quinto classificato nel trofeo pulcini pony, Bianca Panichi ottava classificata nel trofeo pulcini pony, Isabella Munera ottava classificata nel trofeo debuttanti pony, Aurora Perongini decima classificata nel trofeo debuttanti cavalli, Martina Ticchiarelli dodicesima classificata nel trofeo debuttanti cavalli.

