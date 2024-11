Pioggia di milioni per la Salaria. Ma per ora i disagi continuano

Il piacere di affrontare il più classico dei percorsi che collegano Ascoli alla capitale si sta dissolvendo nella fitta serie di cantieri attraverso i quali proseguono gli interventi programmati sulla caratteristica SS4 Salaria. Qui nei mesi scorsi si era fatto registrare un importante stanziamento di fondi (300 milioni di euro ndr) che avrebbe permesso di cambiare marcia sulla lunga e complicata sequenza di lavori previsti nei vari punti della tratta. La messa a terra dei tantissimi milioni però si sta rivelando più complicata del previsto, anche a causa dei soliti passaggi burocratici da rispettare. E tale scenario non può far altro che produrre disagi a tutti coloro che necessitano di attraversare gli Appennini in direzione Roma e viceversa. Parliamo di lavoratori, ma anche di cittadini, studenti e viaggiatori che quotidianamente finiscono per trovarsi alle prese con lunghe code che vengono a crearsi in determinati tratti, rallentamenti e frequenti stop di svariati minuti imposti dai semafori posizionati nei pressi delle zone interessate dai principali cantieri. Durante la settimana in determinati orari del giorno ci si può addirittura trovare paralizzati nel traffico con la circolazione di mezzi pesanti e autobus di linea che procedono chiaramente a velocità ridotta. In caso poi di eventuali incidenti tutto degenera ulteriormente nell’attesa di ripristinare la viabilità. Eppure lo scorso ottobre sembrava davvero che si fosse riusciti a trovare quella svolta che però non ha ancora iniziato a produrre gli attesi miglioramenti.

Ad inizio settembre l’Anas aveva provveduto a chiudere qualche giorno la galleria ‘Valgarizia’ per procedere ai lavori di ripristino della pavimentazione e al miglioramento della regimentazione delle acque. Quest’ultimo discorso legato a garantire la sicurezza stradale prevenendo future problematiche di drenaggio e stabilità della strada, soprattutto in condizioni di maltempo. Tra i lavori programmati c’è particolare attenzione sulla realizzazione del secondo lotto della variante che si sviluppa tra Trisungo e Acquasanta. Qui, dei 300 milioni stabiliti, ne verranno utilizzati circa 201. La parte restante del finanziamento invece riguarderà alcuni tratti strategici presenti sul territorio della regione Lazio. Il primo sarà quello relativo alla variante di Monterotondo Scalo dove si provvederà all’impiego di 32 milioni, mentre nel territorio rientrante nella provincia di Rieti sarà previsto lo sviluppo di 4 corsie su una tratta di 6 chilometri complessivi per una spesa di 66 milioni di euro.

Massimiliano Mariotti