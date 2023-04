Pioggia di milioni per le scuole Ecco la mappa di tutti i cantieri

Tra quelli avviati, o in procinto di esserli, e quelli in fase di appalto e progettazione, ammonta a 31.457.900,50 euro il costo degli interventi che stanno interessando, e interesseranno, le scuole (14 comprese le strutture da realizzare) secondarie di secondo grado del Piceno la cui competenza edilizia è della Provincia. Per lo più si tratta di lavori di miglioramento e adeguamento sismico, ma anche di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico e di nuove costruzioni. Il punto sul cronoprogramma degli interventi è stato fatto dal presidente della Provincia, Sergio Loggi, e da Gianluigi Capriotti del Servizio edilizia scolastica e patrimonio, alla presenza delle dirigenti scolastiche dell’Iis ‘Orsini-Licini’, Cinzia Pettinelli, dell’Iis ‘Fermi-Sacconi-Ceci’, Lucia Vagnoni, e dell’Iis ‘Fazzini-Mercantini’, Sabrina Vallesi. Cinque le scuole nelle quali i cantieri sono stati aperti, o sono in procinto di esserlo, per un investimento complessivo di 10.236.215,50 euro. Si tratta dell’istituto industriale ‘Fermi’ di Ascoli dove è previsto che i lavori di adeguamento sismico con i fondi del Pnrr per un totale di 4.918.215,50 euro partiranno entro maggio prossimo. E ancora, al liceo artistico ‘Licini’ dove è in corso la realizzazione di aule al piano terra per permettere agli studenti di continuare a svolgere le lezioni nel plesso durante l’intervento di adeguamento sismico il cui avvio è previsto entro giugno, l’importo dell’appalto è di 3.300.000 euro. Sempre di adeguamento sismico si parla per la scuola regionale di formazione (succursale Ipsia di Ascoli) dove l’avvio dei lavori, per un importo di 1.370.000 euro, è previsto entro giugno prossimo. Completano la lista: il liceo classico ‘Leopardi’ di San Benedetto dove entro il mese di aprile inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della palestra per 98mila euro, e il ‘Fazzini’ di Grottammare dove si sta procedendo con il completamento dell’aula magna. "Questi primi interventi sui plessi scolastici – dice Loggi – rappresentano un punto di partenza importante per il Piceno. Investiremo circa 31.000.000 euro. Oggi tutte le scuole a livello nazionale hanno delle criticità, con questi fondi riusciamo a dare delle risposte concrete. E’ importante il rapporto che c’è tra la Provincia e le dirigenze scolastiche, perché così riusciamo a capire meglio le criticità dei singoli istituti". I progetti in corso di appalto riguardano, invece: miglioramento sismico del ‘Mercantini’ di Ripatransone e del liceo classico ‘Leopardi’ di San Benedetto, messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico delle palestre del ‘Fermi’ di Ascoli e del ‘Capriotti’ (anche dell’edificio) di San Benedetto, adeguamento sismico di un’ala dell’Ipsia di Ascoli.

Lorenza Cappelli