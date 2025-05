Pioggia e grandine, un minuto di follia

L’arrivo del tempo perturbato era stato ampiamente annunciato con allerta meteo della Protezione, ma quel minuto di ‘follia’ delle ore 13 forse la gente non se l’aspettava. In breve tempo la fascia costiera è passata dal cielo parzialmente nuvoloso, diventato plumbeo e poi la ‘frustata’ di acqua e grandine, trasformando in una sessantina di secondi le strade in fiumi ghiacciati come accaduto in via San Silvestro, a Cupra Marittima, dove in un attimo sembrava essere tornato l’inverno a innevare strade e campagne. Un fenomeno intenso che ha costretto il sindaco Alessio Piersimoni a postare alcune foto dello strano scenario per invitare residenti e passanti a prestare la massima attenzione lungo le strade di quel territorio. A Grottammare, cosa che non si era mai registrata, si sono allagati i locali della caserma dei carabinieri. Le squadre della ditta Forlini e di Pissta, insieme al personale delle manutenzioni del Comune, sono entrate subito in azione per liberare le caditoie in parte ostruite dalle foglie e dai cumuli di grandine. A San Benedetto la polizia locale ha chiuso momentaneamente i sottopassi dove l’acqua stava salendo rapidamente, ma poi le pompe si sono attivate e in poco tempo la situazione si è normalizzata. Resta il danneggiamento dell’asfalto che si è sollevato all’incrocio fra via Sicilia e via Silvio Pellico, dove il tratto è stato transennato dalla polizia locale. Acqua e grandine anche nei territori di Ripatransone tra Acquaviva e San Savino e nelle campagne di Massignano.

Marcello Iezzi