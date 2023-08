Pioggia, freddo ed eventi cancellati

Pioggia battente, vento forte, lampi, fulmini e temperature in picchiata: la crisi climatica torna a farsi sentire anche nel Piceno con un cambio repentino della pressione che ieri si è abbassata drasticamente per una perturbazione che sta bagnando mezza Italia. L’allerta arancione della Protesione civile regionale è valida fino alla giornata di oggi e ieri sera sono stati diversi gli eventi spostati. A iniziare proprio dalla Quintana: per il sestiere di Porta Maggiore la cena propiziatoria è stata rinviata a questa sera. Stessa decisione presa anche dal sestiere della Piazzarola. La pioggia ha provocato anche degli stravolgimenti per le cene degli altri sestieri, che si sono dovuti organizzare in luoghi alternativi, e al coperto, pur di svolgere regolarmente le cene. I sestieranti di Sant’Emidio, ad esempio, si sono spostati al chiostro di Sant’Agostino.

In riviera invece il circolo dei Sambenedettesi ha comunicato che la manifestazione Benedetto brodetto è stata sospesa per un giorno, ovvero i previsti incontri di ieri delle ore 19 su Il Brodetto nella tradizione marinara sambenedettese e delle 21,30 su Il Brodetto tra nutrizione e sostenibilità: si svolgeranno domenica 6 agosto alla stessa ora.

"Il Circolo e l’organizzazione di Benedetto Brodetto si scusano per il rinvio dovuto al maltempo e invitano ad una larga partecipazione a questi importanti momenti culturali dedicati al Brodetto alla Sambenedettese, piatto storico della marineria e della tradizione gastronomica cittadina".