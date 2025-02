Ascoli, con la pioggia sottopassi in affanno

Ascoli, 16 febbraio 2025 – Torna la pioggia e tornano i sottopassi sott’acqua a Villa Sant’Antonio di Ascoli. Sono bastate poche gocce di pioggia per creare nuovi disagi in Vallata. I cittadini puntano il dito contro i sottopassi, che collegano la Salaria all’Asse attrezzato, nel territorio di Ascoli, ancora una volta un’auto è finita nell’acqua e si è dovuto ricorrere all’intervento del carro attrezzi per rimuovere il mezzo rimasto impantanato.

Negli anni si è deciso di affrontare il problema con un semaforo, un provvedimento annunciato con enfasi, in grado, secondo gli esperti, di risolvere i problemi, invece a distanza di anni siamo ancora qua a parlare dei soliti problemi, alcuni automobilisti affermano che l’impianto semaforico non funzioni più. Il copione a cui i cittadini sono abituati è sempre lo stesso: arrivano i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, che appongono uno striscione che bloccano l’accesso all’Asse attrezzato, ai poveri cittadini non resta altro che cambiare strada. Un sottopasso, quello realizzato sotto la strada Salaria, che ha manifestato sin dall’inizio gravi problemi e che durante i nubifragi si è trasformato in una vera e propria piscina. Negli ultimi tempi il problema si è creato anche nel sottopasso ferroviario, che si trova sulla stessa strada, a pochi metri di distanza.

Ieri mattina c’erano 30 centimetri di acqua, che bloccavano il transito. I cittadini si chiedono perché gli interventi eseguiti di recente non hanno sortito nessun effetto? I sottopassi continuano ad allagarsi e mettere in pericolo gli automobilisti, che ogni volta si trovano a fronteggiare situazioni di pericolo, di chi è la colpa? Quali interventi sono finalizzati a prevenire infiltrazioni d’acqua verso l’interno del sottopasso, migliorando così la sicurezza e la funzionalità della struttura? Questi allagamenti rendono i sottopassi impraticabili, si tratta di strutture fondamentali nell’accesso alla zona industriale. Il sottopassaggi allagati ispirerebbero una novella pirandelliana, ma su cui c’è poco da ridere. E’ necessario un intervento risolutivo, non si può continuare a tirare a campare, ogni qual volta piove si appone un nastro e si chiude l’accesso, poi successivamente, qualche automobilista lo rimuove e tutto continua nell’inerzia, finché non succederà qualcosa di grave.