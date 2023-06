Pioppo crolla in strada, auto danneggiate e ragazzino sfiorato

Collassa improvvisamente un pioppo che finisce addosso a due auto in sosta e sfiora un ragazzino che stava passando. E’ accaduto intorno alle 17 di ieri in via Tronto, a Porto d’Ascoli, una strada senza uscita, nella zona del centro commerciale La Fontana. Lungo il margine della strada ci sono pioppi che, probabilmente, hanno bisogno di essere potati e, soprattutto controllati, poiché a fianco di quello crollato ce n’è uno secco che potrebbe fare presto la stessa fine. Cadendo, il pioppo è finito tra due auto danneggiandole entrambe, ma sarebbe stato ancora più grave se avesse centrato il ragazzino, schivato per una frazione di secondo. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere la pianta che aveva invaso la carreggiata da un lato all’altro, il personale della polizia locale per regolare la viabilità e il personale dell’Ufficio Parchi e Giardini per stabilire se il pioppo fosse su area pubblica o privata.