Piove legna ad Arquata: i tronchi finiscono sulle auto

Pioggia di legna nella frazione Colle di Arquata dove nel pomeriggio di ieri è stata sfiorata una tragedia. Un elicottero che stava trasportando tronchi di alberi tagliati nella zona alta della località del Piceno ha perso il carico che si è abbattuto nel parcheggio che si trova prima di scendere nella piazzetta della frazione montana, danneggiando sette auto. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’insolito incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arquata ed i carabinieri forestali che si stanno occupando degli accertamenti. A Colle di Arquata sono rimasti pochissimi abitanti, soprattutto dopo il terremoto del 2016 e quasi nessuno vi risiede più, ma resta pur sempre il centro di produzione di legna più importante della provincia di Ascoli, dove l’attività principale è quella del boscaiolo. La legna che trasportava l’elicottero, sembra essere quella tagliata nella zona più impervia, dove il velivolo stava operando per mettere in sicurezza un cotone franoso. L’incidente ha causato molti danni alle auto che erano state lasciate in sosta, ma per fortuna, nessun occupante in quel momento si è trovato sotto la grandinata di tronchi piovuti dal cielo.