’Piove’ sui tifosi: "Interverremo ma non a breve"

Allo stadio Riviera delle Palme, durante l’ultima partita in casa della Sambenedettese contro L’Aquila, qualcosa di inaspettato ha distratto momentaneamente i tifosi: in tribuna laterale Nord pioveva. Ma attenzione, non si tratta di un fenomeno atmosferico locale. Fuori c’era il sole, mentre sotto la copertura della tribuna, goccioloni d’acqua piovana accumulata nei giorni precedenti cadevano indisturbati sulle teste dei tifosi. Nulla di grave, lì per lì, visto che la Sambenedettese ha rifilato una roboante cinquina a L’Aquila, un 5-0 che non ha lasciato spazio a discussioni. E se piove, che piova, purché la squadra vinca. Ma resta il fatto che, dalla tribuna laterale Nord, cadeva acqua. Un problema inedito, almeno per quella parte dello stadio. Infatti, episodi simili si erano verificati in passato nella tribuna laterale Sud, settore da tempo chiuso al pubblico. Domenica invece le gocce hanno fatto la loro comparsa nel settore della tribuna maggiormente affollato di tifosi. Il fatto ha destato anche curiosità dal momento che di recente si era concluso un importante intervento di manutenzione della struttura, un progetto costoso e rilevante per garantire la staticità dell’impianto per i prossimi dieci anni.

"L’intervento che è stato fatto – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Tonino Capriotti – è un intervento molto importante perché sono stati eseguiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire allo stadio il certificato di idoneità statica per i prossimi 10 anni. L’acqua che cade nella tribuna laterale Nord, e che evidentemente è conseguente a un problema della grondaia di scarico, non rientra tra le situazioni che quell’intervento doveva affrontare e risolvere, anche perché si tratta di una situazione nuova che non si era mai verificata prima e che non conoscevamo". Per intervenire però con molta probabilità occorrerà attendere qualche mese dal momento che mettere a posto le cose, con il campionato in corso e lo stadio utilizzato e aperto al pubblico, rischia di essere particolarmente complicato.

"Sicuramente interverremo – prosegue Capriotti – anche se non possiamo fare questi interventi durante il campionato, dal momento che arrivare nella parte superiore della tribuna per lavorare richiede un dispiegamento di mezzi che difficilmente possono essere messi in campo nel periodo in cui la Sambenedettese gioca le sue gare alla Riviera delle Palme".

Emidio Lattanzi