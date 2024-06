Piovono medaglie per Brancadori

Grande successo ai campionati regionali di nuoto salvamento, svoltesi nella piscina comunale di Civitanova Marche, per la formazione della Delphinia team picena. Lo specialista Riccardo Brancadori, di Ripatransone, ha collezionato ben 8 medaglie d’oro. Nell’ordine: 100 metri con pinne e torpedo nella categoria seniores e assoluti, nei 100 metri trasporto manichino con pinne e torpedo, oro in entrambe le categorie, oro nei 200 metri ostacolo, sempre in entrambe le categorie, e ancora primo posto nei 200 metri super lifesaver categoria seniores e assoluti. L’atleta Andrea Narcisi ha conquistato l’argento nei 200 metri super Lifesaver. La Delfphinia ha poi conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 ostacoli con Riccardo Brancadori, Andrea Narcisi, Lorenzo Carminucci e Lorenzo Ragni. Buona prestazione per Anastasia Iotti. Il Brancadori parteciperà ai campionati italiani.