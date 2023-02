Pirandello in scena con Lavia

Un grande maestro della scena, Gabriele Lavia, per un testo classico tra i più amati di tutti i tempi, ‘Il berretto a sonagli’ di Luigi Pirandello, amarissimo, comico e crudele, sarà di scena sabato e domenica, rispettivamente alle 20.30 e alle 17.30, al teatro Ventidio Basso, nell’ambito della stagione promossa dal Comune con l’Amat. Gabriele Lavia, nello spettacolo insieme a Federica di Martino, è una delle voci più appassionate ed efficaci del teatro del Nobel siciliano. ‘Il berretto a sonagli’ fu scritto da Luigi Pirandello nel 1916, in siciliano, per il grande Angelo Musco. Poi Pirandello la tradusse in italiano. "Non c’è dubbio – dice Lavia che ne è anche regista – che in siciliano questa commedia ‘nerissima’ sia più viva. Noi faremo una mescolanza tra la prima e la seconda versione". Info: 0736298770.