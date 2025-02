"Pirata della strada? No". L’avvocato: si era fermato

"Non è vero che non ha prestato soccorso, tutt’altro. Al più, se c’è una cosa che può essergli contestata, è solo quella di non aver lasciato le proprie generalità a chi ha trasportato il ferito al pronto soccorso". L’avvocato Umberto Gramenzi si schiera a difesa del 60enne ascolano denunciato dalla polizia locale per aver causato un incidente stradale la sera del 30 gennaio scorso a Monticelli nel quale è rimasto ferito un nigeriano, regolare sul territorio, dipendente di una ditta. All’uomo sono contestate le ipotesi di reato di lesioni personali colpose e omissione di soccorso. E’ proprio su quest’ultima contestazione che il penalista ascolano intende fare chiarezza.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il sinistro è avvenuto nel quartiere Monticelli, quando un uomo di origini straniere che percorreva a bordo di una bicicletta la variante Anas che porta verso la superstrada Ascoli-Mare, è stato investito da un veicolo in transito. Il conducente del veicolo investitore si è allontanato dal luogo dell’incidente facendo perdere le sue tracce; è stato poi rintracciato a casa in 72 ore, grazie all’estrapolazione delle immagini di videosorveglianza e alla preziosa collaborazione dei cittadini testimoni dell’accaduto.

"Il mio assistito era in auto con la figlia, ha sentito un urto e pochi metri dopo il luogo del sinistro è tornato indietro ed ha atteso con la vittima l’arrivo dei sanitari del 118. Solo dopo che lo hanno caricato sull’ambulanza è andato via. L’errore dunque è quello di non aver lasciato a nessuno le proprie generalità. Ma certamente non può essergli contestata l’omissione di soccorso" puntualizza l’avvocato Gramenzi, aggiungendo che è già stata avviata la pratica per il risarcimento danni al nigeriano rimasto ferito nell’incidente stradale. Vale la pena, comunque, ricordare la norma che regola episodi di omissione di soccorso, anche per far capire la gravità del reato. Una volta individuato il veicolo investitore e il relativo conducente, quando ci sono lesioni, per la persona che non si ferma e non presta assistenza è previsto l’arresto in flagranza di reato. E’ perfino previsto nei casi più gravi anche l’arresto differito di alcune ore. Si tratta dunque di un reato che può comportare l’arresto e la detenzione cautelare.

Peppe Ercoli