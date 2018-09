Ascoli, 22 settembre 2018 - Ennesimo investimento a Porta Maggiore, e questa volta c'è un'aggravante. Il conducente dell'auto, infatti, è scappato via senza prestare nessun tipo di auto alla povera malcapitata. È quanto accaduto ieri mattina intorno alle 11,30 a piazza Immacolata, all’incrocio tra via Kennedy e via Urbino. Si tratta del terzo investimento in poco più di 15 giorni a Porta Maggiore, l’ultimo avvenuto solo e giorni fa in viale Indipendenza (FOTO).

Ma questa volta, il conducente dell’auto non si è neppure fermato per soccorrere la vittima, preferendo darsela a gambe. Invece la donna investita, di 69 anni, è rimasta immobile a terra senza riuscire a muoversi. Dai racconti di alcuni che hanno assistito alla scena, pare che l’auto pirata sia una Mercedes Classe A, alla guida della quale c’era un uomo che solo pochi minuti prima aveva avuto un acceso diverbio con il conducente di un’altra auto. Guidava in modo nervoso e non è riuscito a frenare in tempo, ma ha fatto comunque in tempo a scappare via, procedendo lungo via Kennedy in direzione Hotel Marche, mentre dall’auto che era alle sue spalle provenivano grida di rimprovero.

frattempo, sul luogo dell’incidente si è subito precipitata una folla di persone, preoccupate per le condizioni della vittima, che era comunque vigile e lamentava forti dolori. Tempestivo l’intervento del 118, che dopo aver stabilizzato la ferita, l’ha trasportata al Pronto Soccorso, mentre sul posto è giunta un pattuglia della Polizia di Stato e la Municipale, che adesso sta conducendo le indagini per individuare il pirata della strada, che non è ancora stato trovato. L’anziana vittima ha riportato un trauma cranico, ma per fortuna è fuori pericolo.

Tuttavia, piazza Immacolata resta sotto shock: «Come si fa ad investire una donna e poi a scappare in quel modo – commenta un uomo che ha visto tutta la scena – spero che lo individuino e che lo arrestino al più presto». E i negozianti della zona hanno sottolineano anche un’altra problematica, quella legata al traffico intenso che si verifica su quell’incrocio, soprattutto di mattina: «È un punto critico e pericolosissimo – ha detto il titolare di un bar poco distante dal luogo dell’incidente – la presenza dei vigili in queste ore di punta è fondamentale».