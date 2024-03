Pirlo recupera tutti: ci saranno anche. Esposito e Borini

La Samp di Pirlo si prepara a ricevere la visita dell’Ascoli con alcune buone notizie che arrivano dall’infermeria. Soprattutto in attacco dove i blucerchiati stanno piano piano recuperando tutti gli effettivi. Contro i bianconeri l’ex campione del mondo potrà contare su quasi tutti i nomi del proprio reparto offensivo. Tra i convocati infatti si potranno rivedere Sebastiano Esposito e Borini che ormai è sulla via del completo recupero. Quest’ultimo, dopo l’infortunio che lo aveva costretto a restare lontano dal terreno di gara, proprio in queste ore riceverà l’ok da parte del professor Lempainen di Milano che lo ha seguito nella sua riabilitazione. A ciò andrà ad aggiungersi il tandem composta da De Luca e Alvarez che di recente abbiamo visto in azione con Verre a supporto sulla trequarti. Le scelte del tecnico ruoteranno attorno a questi nomi. L’obiettivo dei liguri è quello di continuare a vincere per allontanarsi ulteriormente dalla zona di classifica che scotta.