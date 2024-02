Piscina, Barlocci all’attacco:: "Documentazione in ritardo"

Cosa deve attendersi il comune dalla prossima ondata di risorse che il governo stanzierà per finanziare i progetti relativi al bando ‘Sport e periferie’? I 700mila euro richiesti al Ministero per rifare la piscina esterna verranno incamerati? Per Luciana Barlocci non ci sono molte speranze: l’amministrazione, dice la consigliera, pur rispettando le scadenze temporali del bando, ha risposto ben nove ore dopo l’avvio della piattaforma. E, trattandosi di un avviso a sportello, l’ordine di presentazione avrà un suo peso. "Chiedo al sindaco e alla giunta il motivo per cui la documentazione sia stata inviata con un ritardo esecrabile – asserisce Barlocci – Il progetto inviato non è stato nemmeno valutato proprio perché è arrivato con estremo ritardo. Non sappiamo se sia ammissibile o meno. Non è stato valutato".

La piattaforma digitale per presentare progetti infatti, veniva aperta dal Dipartimento per lo Sport il 1° settembre alle 12. Ecco che però "la giunta – continua la consigliera – il 1° settembre, si riunisce con carattere di urgenza alle 15. Tenendo presente che successivamente all’approvazioni è necessario all’incirca un’ora per poterla caricare nel sistema, mi sembra plausibile che il documento non sia stato disponibile prima delle 16". Il progetto, però, veniva inviato alle 21.49 dello stesso giorno. Da tempo Barlocci segue il caso della vasca olimpionica scoperta, una parte della piscina comunale indisponibile da 10 anni, e per la quale si è tentato, per ben tre volte, di ottenere fondi statali con lo scopo di riqualificarla e riaprirla al pubblico. L’ultima volta risale allo scorso autunno, ma a dicembre San Benedetto non è rientrata nella lista di beneficiari. Barlocci quindi ha domandato al sindaco e alla giunta se siano stati chiesti i motivi di questa esclusione, e dalla risposta è emerso, fra le altre cose, che la domanda è stata depositata più di nove ore dopo l’apertura della piattaforma. "Tutti gli amministratori pubblici – conclude la consigliera – sanno perfettamente che la celerità è fattore assolutamente determinante. Qualcuno ci spieghi perché si è spedita la documentazione alle ore 21.49". San Benedetto, in teoria, ha ancora una possibilità: sul sito del Ministero, infatti, viene riportato che nei primi mesi del 2024 verranno stanziate ulteriori risorse, con cui saranno finanziati – a valle della valutazione tecnica - i progetti pervenuti dopo le 16.36 del 1° settembre. È anche molto probabile, però, che le risorse da assegnare terminino prima che l’istanza sambenedettese venga esaminata.

Giuseppe Di Marco