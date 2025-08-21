Piscina comunale a Balzo. Via libera al progetto

Una nuova piscina comunale, moderna e accessibile, sorgerà a Balzo di Montegallo grazie al via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riparazione dei danni causati dal sisma del 2016/2017. L’intervento, dal valore complessivo di 2.085.000 euro, è finanziato nell’ambito del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma, previsto dall’Ordinanza commissariale 137 del 2023. La struttura non sarà solo un luogo di sport e svago per i residenti, ma anche un nuovo volano per il turismo montano dei Sibillini, offrendo servizi rinnovati e migliorati in termini di efficienza energetica, accessibilità e qualità degli impianti.

Il progetto prevede la riparazione dei danni riportati dopo il terremoto – tra cui lesioni alla vasca, infiltrazioni, sconnessioni della pavimentazione e problemi alla copertura degli spogliatoi – insieme a una serie di interventi di riqualificazione. In particolare, verranno sostituite le pavimentazioni, adeguati gli impianti e realizzata una nuova copertura telescopica in alluminio con pannelli in vetro e policarbonato, dotata di impianto fotovoltaico integrato.

"L’approvazione del progetto rappresenta un passo concreto verso la rinascita di uno spazio strategico, simbolo di aggregazione non solo per Montegallo, ma per l’intero territorio montano dei Sibillini colpito dal sisma", ha sottolineato il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Soddisfazione anche dal sindaco di Montegallo, Sante Capanna: "Per noi è un segnale di grande attenzione e un risultato importante, poiché si tratta di uno dei primi interventi di opere pubbliche approvati. La nuova piscina sarà un’opera fondamentale per il rilancio turistico ed economico del territorio: non solo riparazione dei danni, ma una vera opportunità di rinascita. L’amministrazione guarda ora al futuro con fiducia, puntando a offrire servizi di qualità, attrarre turisti e valorizzare le risorse naturali e culturali di Montegallo".