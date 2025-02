Piscina comunale, ci siamo. Lavori al via la prossima settimana

Dopo mesi di attesa e non poche polemiche sulla situazione della piscina comunale, i lavori di riqualificazione partiranno la prossima settimana. L’intervento, finanziato per un totale di 400mila euro, prevede una serie di opere essenziali per la messa in sicurezza e il miglioramento della struttura. Il bando di gara si è chiuso e l’appalto è stato assegnato in modo da consentire l’avvio della fase operativa dell’intervento. L’impianto necessitava da tempo di una riqualificazione profonda. Gli utenti segnalavano condizioni precarie, con infiltrazioni, spogliatoi deteriorati e problemi strutturali diffusi. Il cedimento di alcune parti dell’intonaco e il degrado delle travi portanti hanno reso indispensabile un’azione immediata. L’intervento arriva dopo il rifacimento della copertura esterna, realizzato nel 2022, che aveva migliorato solo in parte la situazione. Le opere interesseranno in particolare gli spogliatoi al piano terra e le palestre al primo piano, compromesse da infiltrazioni che hanno reso inutilizzabili alcune aree. L’obiettivo principale è garantire sicurezza e funzionalità all’impianto, restituendo agli utenti spazi adeguati e modernizzati. Il finanziamento proviene in parte dalla Regione Marche (100mila euro), mentre la restante somma sarà coperta dal Comune. Parallelamente, sono stati sbloccati i fondi per la riqualificazione della vasca esterna della piscina. Grazie al bando Sport e Periferie e al contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo, il progetto ha ottenuto le risorse necessarie per partire. Si tratta di un’iniziativa attesa da oltre dodici anni, che permetterà alla città di recuperare un’infrastruttura fondamentale per la comunità sportiva locale. L’investimento complessivo per questo secondo intervento ammonta a 3,1 milioni di euro.

Emidio Lattanzi