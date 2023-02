Piscina comunale, si torna in vasca

Riapre al pubblico la vasca coperta della piscina comunale: la struttura di via Scarlatti sarà messa a disposizione per due giorni di nuoto libero, mentre le regolari attività riprenderanno il 13 febbraio. Finito il calvario: dopo anni di prolungata chiusura dovuta prima all’emergenza sanitaria e poi ai necessari lavori di messa in sicurezza del tetto, la vasca coperta della piscina comunale ‘Primo Gregori’ torna a disposizione degli utenti. Dopo una lunga attesa, costellata di aggravi economici e imprevisti che hanno diluito i tempi di realizzazione dell’opera, lo spazio dedicato agli sport acquatici sarà nuovamente fruibile dal pubblico. In occasione della riapertura, l’amministrazione comunale presenterà la rinnovata struttura oggi pomeriggio alle 15, alla presenza delle autorità cittadine e del territorio e delle associazioni sportive. La piscina sarà quindi disponibile al pubblico per il nuoto libero già nel pomeriggio del 9 febbraio, dalle 17 fino alle 20, e nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11, dalle 9 alle 20. A partire da lunedì 13 febbraio la struttura ripartirà a pieno regime. "Siamo felici – dice l’assessore allo sport Cinzia Campanelli - di restituire questa importante infrastruttura ai cittadini. Nel corso dei lavori abbiamo affrontato molti ostacoli, primi fra tutti la crisi del mercato dei materiali e l’aumento dei prezzi delle forniture. Diverse criticità sono sorte in corso d’opera, anche su spazi per i quali all’inizio non erano previsti interventi: grazie al nostro impegno e all’inestimabile supporto dei tecnici del comune, abbiamo superato con successo ognuno di questi imprevisti, completando un’opera di cui il territorio ha fortemente bisogno, in chiave sportiva e turistica. Ci sono ancora molte cose da fare – continua l’assessore – ed è nostra intenzione proseguire sulla strada intrapresa con lo stesso impegno che ci ha permesso di raggiungere questo primo traguardo".

"L’amministrazione comunale – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – ringrazia tutto il personale dell’ente, in particolare i tecnici, per la qualità dei lavori svolti nonostante le molte difficoltà che hanno dovuto affrontare. Il prossimo passo sarà completare l’opera di riqualificazione con gli interventi sulle palestre e sugli altri spazi al coperto che sono rimasti fuori dalla progettazione realizzata fino a oggi. San Benedetto merita di riavere questa struttura alla sua piena funzionalità e noi faremo di tutto affinché questo avvenga".

Giuseppe Di Marco