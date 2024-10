Piscina e palaSpeca: "Quanto ci costano?"

Nuovi rilievi sulle strutture sportive vengono avanzati dalla minoranza, in particolar modo sul palazzetto dello sport ‘Speca’ e sulla piscina comunale ‘Gregori’, sui quali è Luciana Barlocci ad avanzare critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, prospettando un possibile esposto alla Corte dei Conti. "I due impianti, dallo scorso anno, sono stati affidati a delle cooperative – ha detto la consigliera – e il comune, al 30 settembre, ha speso 190mila euro. In prospettiva, a fine anno, circa 80mila in più in confronto a quanto si sarebbe fatto con le assunzioni a tempo determinato". I contratti, quindi, sono scaduti il 30 settembre. "Successivamente, al Palazzetto sono stati inviati dipendenti più che validi, ma che non hanno mai lavorato nella struttura. Quindi mi chiedo come sia possibile affidare impianti del genere a persone che non le conoscono approfonditamente. Voglio ricordare che la piscina ripartirà lunedì con un afflusso di circa 700 utenti settimanali". Per Barlocci, l’amministrazione e soprattutto l’assessora Cinzia Campanelli dovrebbero spiegare il perché di scelte del genere. Il PalaSpeca, va ricordato, necessita di una profonda opera di manutenzione da diversi anni. Nota è la situazione al suo interno, dove infiltrazioni hanno prodotto effetti visibili sul parquet e sulle pareti.

Per il momento è previsto un primo intervento da 280mila euro, ma è sicuro che nel prossimo futuro si dovranno stanziare ulteriori fondi per rimettere in sesto l’intera struttura. In piscina invece sono appena terminati i lavori alla cosiddetta terra di mezzo, costati 400mila euro, che per un quarto sono stati introitati dalla regione Marche. Per quanto riguarda la vasca esterna, verrà acceso un mutuo da 2,4 milioni presso l’Istituto per il Credito Sportivo, cui si aggiungeranno i 700mila euro intercettati dal bando ‘Sport e periferie’.

Giuseppe Di Marco