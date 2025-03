Piscina e palazzetto, ritardi nell’appalto

La gestione degli impianti sportivi comunali continua a rappresentare un nodo non ancora sciolto. A causa di ritardi nella gara d’appalto per l’individuazione di un nuovo soggetto incaricato di garantire custodia, pulizia e sanificazione, il Comune è stato costretto a prorogare fino al 15 marzo l’attuale affidamento alla società cooperativa Angelo Boni. La proroga si è resa necessaria dopo che la procedura negoziata non ha potuto concludersi nei tempi previsti. Si parla infatti di difficoltà burocratiche e tecniche che hanno impedito la definizione del nuovo contratto. Di conseguenza, l’amministrazione ha fatto ricorso all’articolo 120, comma 11 dello stesso decreto, che consente la proroga in caso di necessità per evitare disservizi, garantendo la continuità del servizio pubblico e scongiurando rischi per igiene e sicurezza. L’accordo con l’attuale gestore prevede il mantenimento delle stesse condizioni economiche, con un impegno di spesa di 12.500 euro inserito nel bilancio comunale per assicurare il proseguimento delle attività fino all’assegnazione definitiva del servizio.

Una situazione che si protrae da tempo e sulla quale, nei mesi scorsi era intervenuta la consigliera comunale Luciana Barlocci che aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti. Mentre la gestione degli impianti sportivi resta sospesa in attesa dell’assegnazione definitiva, pochi giorni fa hanno preso il via i lavori di riqualificazione del primo piano della piscina comunale ’Primo Gregori’, un intervento atteso da anni per ripristinare la piena funzionalità di palestra, sala d’attesa e spogliatoi. Questi ambienti risultano infatti compromessi da infiltrazioni che hanno reso impraticabili alcune aree della struttura, con disagi per utenti e associazioni sportive. Per questo motivo, il Comune ha avviato un importante intervento di manutenzione straordinaria, affidando i lavori alla Elettro Stella s.r.l., azienda con sede a Monsampolo del Tronto. L’intervento, che ha un costo complessivo di 400mila euro, è finanziato per 300mila euro da fondi comunali e per 100mila euro da risorse regionali. Secondo il cronoprogramma, l’azienda incaricata ha già iniziato l’allestimento del cantiere, e nei prossimi giorni partiranno le opere necessarie alla riqualificazione. Durante i 180 giorni previsti per il completamento, il primo piano della struttura resterà interdetto al pubblico per consentire il regolare svolgimento dei lavori.

Emidio Lattanzi