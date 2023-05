Piscina esterna addio Negati i fondi del Pnrr

I fondi Pnrr non finanzieranno il rifacimento della vasca esterna della piscina comunale. A metterlo nero su bianco è il Dipartimento ministeriale per lo Sport, che due giorni fa ha pubblicato il terzo ed ultimo elenco di enti beneficiari delle risorse stanziate tramite il bando ‘Sport e periferie’. Una tegola per l’amministrazione comunale, che ora deve decidere dove trovare somme per il dispendioso lavoro alla ‘Gregori’ (1,5 milioni). La notizia, va detto, non giunge inattesa: si ricorderà infatti che a fine gennaio il Coni aveva dato parere negativo alla piscina di San Benedetto, muovendo rilievi sia sulla sicurezza sia sulla funzionalità dell’impianto. La questione è rimasta in sospeso fino al 10 maggio, quando il dipartimento sportivo dell’omologo Ministero ha pubblicato la lista degli ultimi comuni a cui andrà il finanziamento Pnrr. E ora? Adesso il vertice comunale deve trovare una soluzione alternativa. Una è fornita dallo stesso Pnrr: il prossimo bando ‘Sport e periferie’, infatti, verrà pubblicato nei mesi estivi. "Se anche il comune volesse partecipare alla nuova edizione del bando, non avrebbe speranze – commenta Luciana Barlocci – in futuro, infatti, non sarà garantito lo stesso plafond di risorse dell’avviso 2022, voluto espressamente per finanziare progetti negli enti di piccole dimensioni. E voglio ricordare che nella piscina ‘Gregori’ sono state rilevate ulteriori infiltrazioni: mi chiedo come mai ciò sia successo e come mai ancora non siano partiti i lavori alla cosiddetta ‘terra di mezzo’".

L’unica altra speranza per ottenere risorse, oltre al Pnrr, risiede nell’accensione di un mutuo. La minoranza, comunque, è un fiume in piena: "Questa è la conferma che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare – aggiunge Pasqualino Piunti – Siamo immersi in un mare di demagogia e incapacità, fermo restando che il nostro auspicio è quello di una soluzione positiva della vicenda. Non si può non ricordare la ‘grancassa’ delle promesse e degli annunci sulla piscina stessa ma anche sul lungomare e sul Ballarin, che invece è diventato l’araba fenice e la contraddizione che ha accompagnato tutte le poche iniziative di questa giunta". Dello stesso avviso anche il centrosinistra: "Questo – asserisce Paolo Canducci – è l’ennesimo fallimento dell’attuale amministrazione, che non perde occasione per mostrare la sua inadeguatezza. La città sta pagando un prezzo troppo alto a causa delle divisioni di questa maggioranza e della superficialità con la quale amministra. Lo ripeterò fino alla noia: se Spazzafumo vuole bene alla città, come lui stesso dice, deve mettere in sicurezza il bilancio, salvare i fondi del Ballarin e poi, entro luglio, dimettersi".

Giuseppe Di Marco