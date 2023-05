"Piscina esterna, che fallimento"

È intriso di amarezza, il giudizio che Cogese e Pool Nuoto riservano all’amministrazione comunale per il mancato reperimento dei fondi necessari a ristrutturare la vasca esterna della piscina comunale ‘Gregori’. Come anticipato alcuni giorni fa, il vertice di Viale De Gasperi non è riuscito a intercettare i fondi dal bando Pnrr ‘Sport e periferie’. "La bocciatura del progetto presentato dall’attuale amministrazione con conseguente perdita di un milione di euro – scrivono i referenti delle società sportive - è l’ultimo fallimento che crea sconforto, tristezza e genera forte risentimento da parte di tutti coloro che hanno a cuore la piscina comunale. Le estati con la piscina esterna meta fissa delle tante squadre di nuoto provenienti da tutta Italia per svolgere i loro collegiali, il tanto citato turismo sportivo, sono oramai un ricordo lontanissimo. Per diversi anni anche la nazionale svedese di nuoto aveva scelto la nostra città per i suoi collegiali estivi. Per non parlare di tutti i cittadini ed i turisti appassionati di nuoto che da 10 anni non hanno la possibilità di farsi una nuotata in piscina all’aperto: lo sport come veicolo di inclusione sociale, di cui ci si riempie la bocca a destra e sinistra in tutte le campagne elettorali e che resta, appunto, lettera morta". L’orizzonte, nel medio termine, non si prospetta roseo. "La perdita del milione di euro dei fondi del Pnrr rimanda come minimo di altre due stagioni la riapertura della vasca esterna e cosi gli atleti e le loro famiglie dovranno continuare a fare ulteriori sacrifici con il rischio che il tessuto agonistico locale vada a ridimensionarsi. Anche gli utenti dei servizi di scuola nuoto ed acquagym costretti al chiuso nel periodo estivo sono penalizzati e non particolarmente motivati a frequentare le attività. All’attuale amministrazione non si è chiesto un miracolo né tantomeno di dotarsi di una bacchetta magica perché la situazione della piscina olimpionica non è una ‘calamità naturale’ inaspettata ma qualcosa di cui tutti i candidati erano al corrente. Adesso siamo punto a capo ancora una volta". Un errore del genere desta una lunga serie di interrogativi: "Come si fa a farsi bocciare un progetto così importante? Le responsabilità sono state accertate? – continuano le società - E soprattutto cosa si pensa di fare per il futuro? La vasca olimpionica è ancora una priorità per questa amministrazione?" Cogese e Pool Nuoto, comunque, tendono una mano al comune: "Noi crediamo che la politica debba essere quella che per eccellenza risolva i problemi e per questo siamo stati e saremo ancora disponibili ad un confronto con l’amministrazione per tornare in possesso di ciò che ci spetta".

Giuseppe Di Marco