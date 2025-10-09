Piscina esterna, il dilemma: servono altri 700mila euro

Come finanziare la realizzazione della vasca esterna della piscina comunale? È questa la domanda che si sta ponendo, in questi giorni, l’amministrazione comunale: il vertice di Viale De Gasperi sta per completare la parte ‘burocratica’ della faccenda e avviare la gara per l’affidamento dei lavori. Non senza aver ricevuto, prima, il nulla osta del Coni, che però dovrebbe arrivare entro pochi giorni. Se il comitato olimpico non dovesse porre motivi ostativi alla realizzazione dell’opera, il comune avrebbe carta bianca per avviare il cantiere. Il nodo da sciogliere, a questo punto, è di ordine prettamente economico. È noto infatti che per rifare la vasca scoperta era stata calcolata, in origine, una spesa di 3,1 milioni. Costi che poi sono lievitati a causa dei problemi tecnici derivanti dall’innalzamento della falda acquifera in zona Porto d’Ascoli. La spesa totale ora è di circa 3,8 milioni, e quei 700mila euro in più potrebbero arrivare da due distinte fonti. La prima è proprio l’Istituto per il Credito Sportivo, ente presso il quale è stato già acceso un mutuo da 2,4 milioni per la piscina ‘Gregori’. Ampliando il mutuo decennale, che non comporta il pagamento di interessi, il civico 124 di Viale De Gasperi dovrebbe comunque sborsare 70mila euro in più per il prossimo decennio: una soluzione che non sarebbe particolarmente ben vista da alcuni referenti del comparto tecnico comunale, perché in quel modo il bilancio annuale verrebbe leggermente ingessato per quel che riguarda la capacità di spesa. Non si tratta di un esborso ingente, visti i numeri su cui viaggia il bilancio comunale, ma si tratterebbe comunque di soldi che l’ente dovrebbe vincolare a quella voce di spesa. La seconda ipotesi prevede che l’amministrazione attinga da quel che rimane dell’avanzo attuale: soluzione, questa, che libererebbe il comune da qualsiasi vincolo futuro. Certo, nell’immediato si spenderebbero molti più soldi: risorse che non potrebbero essere spese per i tanti cantieri attualmente in corso, i cui costi sono aumentati o si prevede che aumentino. Senza considerare che il Ballarin, il lungomare, il PalaSpeca, gli asfalti e ogni altra opera prioritaria non è che una parte del grande mosaico. All’orizzonte ci sono molte altre spese: per gli asili, ad esempio, si prevede una spesa di 250mila euro che andranno destinati alle essenze arboree, ai parcheggi, alle sistemazioni interne. Altri 50mila euro andranno alla riqualificazione dell’immobile di via Saffi. Ma i capitoli di spesa, in tal senso, non si contano. Sta di fatto che il restyling della piscina esterna è forse la più attesa delle opere: forse anche più del Ballarin, perché con l’aggiunta di una vasca olimpionica il polo natatorio sambenedettese tornerà a rappresentare un punto di riferimento del centro Italia versante Adriatico.

Giuseppe Di Marco