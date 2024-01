Piscina esterna, plesso a sé stante. La nuova idea del Comune

Una piscina a sé stante, come corpo separato dal polo al coperto. È questo il piano del comune per la vasca esterna, che alcuni giorni fa si è visto negare il contributo ministeriale per rifare la parte scoperta dell’impianto, inagibile da oltre 10 anni. Insomma, un complesso legato a quello esistente ma autosufficiente, completo di spogliatoi, uffici, ambulatori e altri locali: è questo il progetto che l’amministrazione aveva presentato al Coni per l’approvazione, e sul quale, a fine anno, il comitato olimpico ha presentato nuove osservazioni. Gli uffici comunali sono all’opera per offrire tutti i chiarimenti necessari, dopodiché, al netto di ulteriori ostacoli, la riviera si attenderebbe un parere favorevole. Il programma dell’ente rivierasco, insomma, è in buona parte cambiato: si ricorderà che il comitato bocciò il primo progetto presentato perché l’impianto interno presentava delle problematiche. Ora quindi si è deciso di presentare un elaborato che tenga conto solo del corpo esterno. Se passerà lo scoglio dell’autorità sportiva San Benedetto avrà una specie di seconda piscina omologata per ospitare importanti competizioni.

Chiaramente prima si dovrà realizzare il progetto in questione, e qui sta la seconda difficoltà: le risorse. I soldi potrebbero venire da una nuova edizione del bando ‘Sport e periferie’, proprio quello che non ha incluso San Benedetto nell’ultima graduatoria di enti beneficiari. In quel caso, sommando i proventi del bando ad economie comunali, si potrebbe concretizzare l’intero elaborato, portando in consiglio comunale una variazione planivolumetrica. Viceversa, se anche questa volta il Dipartimento per lo Sport non dovesse concedere i 700mila euro richiesti, allora l’amministrazione penserebbe a fare una parte del progetto, ossia quella della sola vasca, del valore pari a 1,2 milioni. Insomma, la questione si complica, ma una cosa è chiara: il vertice comunale intende mettere mano al polo natatorio entro la fine del mandato. L’obiettivo è avere un plesso distinto, ma tutto dipenderà da quali e quante risorse verranno incamerate nel corso dei prossimi mesi. I più recenti sviluppi comunque non fanno sperare in un aiuto statale: a provarci, per prima, fu l’amministrazione guidata da Pasqualino Piunti, dopodiché nel 2022 toccò a Spazzafumo incassare il ‘no’ della capitale. Diniego ribadito, per l’ennesima volta, a fine dicembre. La maggioranza attuale, comunque, si è giocata molto sulla piscina, sin dalla campagna elettorale.

Giuseppe Di Marco