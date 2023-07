Piscina esterna, terza chiamata C’è il nuovo bando da 75 milioni

Terza, e forse ultima, chiamata per San Benedetto riguardo al rifacimento della piscina scoperta. Ieri, il dipartimento ministeriale per lo sport ha pubblicato il nuovo bando "Sport e periferie", mettendo a disposizione dei Comuni con meno di 100mila abitanti un tesoretto di 75 milioni di euro: l’ente rivierasco potrà chiedere fino a 700mila euro per rifare la vasca esterna, indisponibile dal 2013 e fortemente richiesta dalle associazioni sportive del territorio. Si tratta dell’ennesimo bando a sportello, e la domanda potrà essere inoltrata dal primo settembre al 10 ottobre: chiaramente, quanto prima sarà depositata l’istanza, tanto velocemente se ne conoscerà l’esito. Un elaborato, comunque, i tecnici lo hanno già messo nero su bianco mesi fa: ora agli uffici spetta il compito di aggiornarlo in base ai rilievi fatti dal Coni alla precedente richiesta. Considerazioni che ufficialmente non bocciarono il progetto da 1,5 milioni di euro, ma che di certo non spianarono la strada al Comune sambenedettese, il quale poi non ottenne il finanziamento. Alla fine di gennaio, si ricorderà, Viale De Gasperi aveva ricevuto un parere del comitato olimpico sull’impianto natatorio di via Scarlatti.

Nel documento si affermava che la piscina ‘Gregori’ non soddisfaceva i criteri di funzionalità sportiva e di sicurezza. Nello specifico, il Coni sottolineava come nel polo sportivo non fossero state incluse due unità spogliatoio riservate agli istruttori e ai giudici, e come alcuni percorsi negli spogliatoi non fossero stati adeguatamente differenziati. Nel diniego era inoltre rilevato come i presidi di bonifica fossero stati posizionati prima dell’accesso al vano scala. Infine, il parere parlava di servizi igienici privi di antibagno, di ubicazione non agevole del locale di primo soccorso, di un numero inferiore di rampe di uscita nella vasca baby. Per quel che riguardava le sezioni del progetto presentato, si notava come questo non fosse ‘definitivo’ e non risultava chiaro, al Coni, quali fossero le attività sportive previste per la vasca esterna. Vale la pena rammentare che la piscina scoperta fu uno dei cavalli di battaglia della coalizione guidata da Spazzafumo, che in campagna elettorale protestarono contro l’amministrazione Piunti, che non era riuscita a intercettare fondi. A lamentarsi con l’ex sindaco furono anche Cogese e Pool Nuoto e oggi le due società marcano stretto la nuova squadra di governo, ribadendo che con una vasca olimpionica esterna San Benedetto diventerebbe un vero punto di riferimento per amatori, professionisti e semplici appassionati.

Giuseppe Di Marco