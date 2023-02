Piscina finalmente riaperta dopo due anni

Fumata bianca per la piscina coperta. Per la vasca esterna, invece, non è ancora arrivata l’ora di stappare lo spumante. Si può riassumere così lo stato dell’arte dell’intervento complessivo di riqualificazione alla piscina comunale ‘P. Gregori’. Ieri pomeriggio, alla presenza delle autorità, dell’onorevole Giorgio Fede (Movimento Cinque Stelle), di don Francesco Ciabattoni e dei referenti comunali, il sindaco Antonio Spazzafumo ha effettuato il rituale taglio del nastro alla piscina coperta, chiusa da quasi due anni per i necessari lavori di ristrutturazione. Tanta, la soddisfazione manifestata dagli assessori Tonino Capriotti, Cinzia Campanelli e Laura Camaioni, nonché dai referenti delle società sportive Fabio Eleuteri (Cogese) e Andrea Benedetti (Pool Nuoto). Sul versante della vasca esterna, invece, l’amministrazione non può ancora cantar vittoria: per rifarla, infatti, il comune dovrà ottenere il finanziamento di un milione richiesto al Pnrr, ma è possibile che questi fondi non vengano assegnati alla riviera. Intanto, però si festeggia per il buon esito dell’operazione. "Venti mesi fa ero ancora in campagna elettorale - ha ricordato il primo cittadino - allora presi l’impegno di rimettere subito in funzione la piscina, che era stata chiusa da poco. Mettere mano ad una struttura di 40 anni è stata cosa ardua, per cui ringrazio gli assessori e i tecnici che hanno reso possibile questo risultato. La piscina comunale è un bene della comunità, ed è a lei che oggi la restituiamo. Le società potranno subito riprendere servizio e sono contento anche per loro, visto come hanno sofferto in tutto questo tempo. Ora non ci resta che sistemare le criticità della terra di mezzo". Si tratterà, in particolare, di riqualificare spalti, uffici e spogliatoi. Si ricorderà, invece, che nei mesi passati il comune ha dovuto mettere mano all’impianto, che in parte cadeva a pezzi: soprattutto al tetto, che è stato abbattuto e sostituito da una struttura in legno nuova di zecca. "Questo impianto è bellissimo - ha aggiunto l’onorevole Fede - è nuovo, isolato termicamente, piacevole da frequentare".

La cerimonia di inaugurazione è quindi andata avanti con il tradizionale taglio del nastro ed è terminata con il momento di preghiera celebrato da Don Francesco e quindi con la benedizione dell’intera piscina. La vasca interna, di conseguenza, è tornata operativa da ieri pomeriggio per il nuoto libero, dalle 17 fino alle 20. Oggi e sabato, quindi, sarà a disposizione del pubblico dalle 9 alle 20. A partire da lunedì 13 febbraio, infine, la struttura ripartirà a pieno regime. Le segreterie delle società invece saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. A provare sollievo sono anche Cogese, Pool Nuoto e Sport Up, che ora sperano nel rifacimento della vasca esterna. A tal proposito, però, le notizie non sono delle migliori. La commissione ministeriale del bando Pnrr ‘Sport e periferie’, infatti, avrebbe chiesto al comune di integrare chiarimenti tecnici all’istanza presentata. Nelle liste di beneficiari ammessi al finanziamento, per ora, San Benedetto ancora non figura.

Giuseppe Di Marco