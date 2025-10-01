Piscina, nuovi problemi alla vasca. Serve mezzo milione di euro in più

Mezzo milione di euro in più per la piscina comunale di San Benedetto. E’ venuto fuori un nuovo problema all’interno dell’impianto natatorio intitolato all’ex sindaco Primo Gregori. L’intervento, che riguarda la copertura del collegamento tra la vasca interna ed esterna e delle palestre del primo piano, è stato interrotto. La decisione si è resa necessaria per l’approvazione di una perizia di variante, dovuta a condizioni peggiori del previsto che gli addetti ai lavori si sono trovati di fronte. Rispondendo alla consigliera Luciana Barlocci, Campanelli ha spiegato che i lavori sono stati interrotti per una perizia di variante. "Per quanto riguarda la piscina Gregori i lavori relativi alla copertura della zona collegamento tra vasca interna ed esterna e delle palestre che si trovano al primo piano, e che sono già non utilizzabili, sono stati interrotti per consentire l’approvazione di una perizia di variante necessaria", ha chiarito. Secondo l’assessore, l’intervento si è reso indispensabile a causa delle condizioni peggiori del previsto. "Il peggioramento delle superfici interne, causato da vecchie e copiose infiltrazioni d’acqua, non era stato previsto in fase iniziale", ha spiegato. Proprio per questo motivo la prosecuzione dei lavori richiede un ulteriore impegno economico da parte del Comune. Campanelli ha quantificato in circa 500mila euro aggiuntivi la cifra necessaria per completare la riqualificazione. "Servono per rigenerare quella zona dell’impianto degradato da anni", ha aggiunto. La perizia è ora in fase di verifica e l’investimento dovrà essere ridefinito prima della ripresa del cantiere. Non solo piscina. L’assessore ha aggiornato l’aula anche sulla situazione del palasport Speca, dopo l’ultimo sopralluogo. "La messa a norma di bagni, spogliatoi e impianti è terminato", ha confermato. Per la completa riapertura servirà però ancora tempo. "Il ripristino del campo centrale è previsto, salvo imprevisti, per metà novembre. Sarà comunque necessario il collaudo tecnico".