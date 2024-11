Piscina ok al progetto . Lavori per 400mila euro

Finalmente può partire la riqualificazione della piscina comunale: alcuni giorni fa gli uffici hanno approvato il progetto esecutivo che prevede interventi alla cosiddetta ‘terra di mezzo’. Lavori preventivati da anni e che però solo dopo la ratifica odierna possono essere concretizzati. Contestualmente l’amministrazione porterà avanti l’iniziativa di rifacimento della vasca scoperta, per cui sono stati intercettati fondi ministeriali da aggiungersi a quelli del mutuo. Nello specifico, a seguito di diversi sopralluoghi si è reso evidente ed urgente intervenire nella porzione dell’impianto su due livelli, che ospita al piano terra gli spogliatoi, al piano primo le palestre. I tecnici infatti precisano che le permanenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura hanno provocato la disgregazione dei copriferro delle travature principali, la disgregazione del solaio di copertura, l’ammaloramento complessivo della pavimentazione in legno. Fattispecie che ha avuto conseguenze sui locali sottostanti la copertura lato sud, compreso lo spazio destinato alla permanenza degli spettatori. Se il primo progetto veniva licenziato nel 2022, ora il comune ha in mano l’elaborato finale e può avviare la procedura negoziata per affidare i lavori, che hanno un valore complessivo di 400mila euro, di cui 100mila intercettati dalla regione Marche. Sulla piscina si sono concentrati i recenti sforzi dell’amministrazione. Va ricordato infatti che a fine dicembre 2022 l’ente interveniva sull’impianto rimuovendo la vecchia copertura e installando un nuovo tetto in legno, nonché rinnovando i locali e alcune dotazioni della piscina coperta, fra cui le corsie, i blocchi di partenza e altri elementi di equipaggiamento, per un investimento complessivo di 1,03 milioni (di cui 260mila ministeriali).

Ovviamente l’intervento più atteso è quello per la piscina scoperta: dopo diversi tentativi, infatti, il comune è riuscito ad ottenere il plauso del Coni al progetto di riqualificazione, al quale è stato riconosciuto il finanziamento di 700mila euro richiesto al bando ‘Sport e periferie’. L’operazione richiede uno stanziamento di 3,1 milioni, e pertanto il comune ha inoltrato istanza, all’Istituto per il Credito Sportivo, per l’accensione di un mutuo decennale da circa 2,4 milioni. La nuova vasca sarà di 50 metri, con profondità massima di 2 metri e minima di 1,35. Avrà un ingresso separato, e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. L’intervento salvaguarderà l’80% della struttura esistente. L’obiettivo è realizzare una vasca che ospiti competizioni di rilievo non solo di nuoto, ma anche pallanuoto. In questo modo, la ‘Gregori’ potrà tornare ad essere un punto di riferimento per agonisti e semplici appassionati di tutta la provincia e anche del vicino Abruzzo.

Giuseppe Di Marco