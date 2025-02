Piscina, ora i lavori alla ’terra di mezzo’

Stanno per partire, i lavori di riqualificazione alla terra di mezzo della piscina comunale. I materiali con cui realizzare l’intervento sono stati ordinati e quindi la ditta potrà concretizzare un’iniziativa di cui si parla da anni e che mira a rimettere in sesto la ‘Gregori’. La questione è stata illustrata nella riunione di maggioranza del 12 febbraio: in sostanza, si installerà una copertura d’acciaio per impermeabilizzare la scalinata al di sopra degli spogliatoi. Rivestimento che, quindi, sarà fatto in prosecuzione con il tetto. Al tempo stesso, quindi, si procederà con il rifacimento degli impianti al primo piano, fra cui quelli elettrici e di riscaldamento, nonché gli infissi. È chiaro che, con l’avvio del cantiere, il primo piano verrebbe chiuso. L’intervento, quindi, inizierebbe prima di Pasqua.

Per rimettere in sesto la terra di mezzo sono stati stanziati 400mila euro, di cui 300mila comunali e 100mila provenienti dalla regione Marche. Insomma, il restyling della piscina va avanti, anche per quel che riguarda la realizzazione della vasca scoperta. A fine 2024 il Dipartimento per lo Sport ha siglato la convenzione con il comune rivierasco per la concessione del contributo intercettato partecipando al bando ‘Sport e periferie’. Risorse per 700mila euro, ai quali si aggiungono i 2,4 milioni che verranno incamerati grazie ad un mutuo acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo, che poco tempo fa ha dato il proprio assenso finale.

L’investimento complessivo pertanto ammonta a circa 3,1 milioni di euro: con questa iniziativa verrà riportata in riviera una parte del polo natatorio che attende di tornare operativa da oltre 10 anni. Attualmente il comune ha a disposizione ancora tre mesi per redigere il progetto esecutivo dell’opera – ad oggi c’è il piano di fattibilità tecnico-economica – dopodiché potrà andare a bando. L’assegnazione del lavoro, in definitiva, dovrebbe avvenire a inizio estate. La nuova vasca sarà di 50 metri, con profondità massima di 2 metri e minima di 1,35. Avrà un ingresso separato, e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. Va specificato, tra l’altro, che l’intervento salvaguarderà l’80% della struttura esistente.

L’obiettivo è realizzare una vasca che ospiti competizioni di rilievo non solo di nuoto, ma anche pallanuoto. In questo modo, l’impianto comunale potrà tornare ad essere un punto di riferimento per agonisti e semplici appassionati del Piceno e anche dei comuni abruzzesi.

Giuseppe Di Marco