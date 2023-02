La vasca coperta è tornata a disposizione dei cittadini. Ma dopo il taglio del nastro riemergono le polemiche sui lavori ancora da fare all’impianto natatorio. A protestare è la coalizione di destra, che punta l’attenzione sui finanziamenti per la piscina esterna: "La riapertura della piscina comunale ‘P. Gregori’ è una soddisfazione grande per tutta la città – scrivono i coordinatori comunali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e San Benedetto Protagonista – Le difficoltà incontrate con l’impianto natatorio sono ataviche e solo con la programmazione e progettazione, avviata dalla precedente amministrazione di centrodestra, si è potuto raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza e rinnovamento dell’impianto sportivo. I tagliatori di nastri ed i protagonisti di foto di rappresentanza sono sempre presenti nelle amministrazioni comunali, ma alcuni sono dotati di senso civico e di rispetto istituzionale, altri meno. È quantomeno ingrato l’atteggiamento della giunta Spazzafumo, che si vanta di obiettivi raggiunti senza il minimo sforzo, poiché ha trovato progetto e finanziamento pronti per la ristrutturazione della piscina e non si rende capace neppure di intercettare nuovi fondi per il completamento dell’opera. Cari amministratori, tra poco i tagli dei nastri finiscono e voi non state dimostrando né capacità di programmazione, né tantomeno attivismo nell’intercettare fondi, piuttosto state raccogliendo con ingratitudine quanto già avviato dalla passata amministrazione. La piscina ne è la conferma come lo sarà, se i fondi non saranno persi, la riqualificazione del Ballarin. Prova di quanto denunciamo è il piano triennale delle opere pubbliche, appena licenziato dalla giunta, che è un atto senza anima, una semplice prosecuzione di progetti già pensati e denota la totale incapacità di chi oggi guida una città così importante come San Benedetto".