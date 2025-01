Piscina scoperta, c’è l’ok per i 700mila euro

Vasca esterna, i soldi ci sono tutti. Alcuni giorni fa il Dipartimento per lo Sport ha siglato la convenzione con il comune di San Benedetto per la concessione del contributo intercettato dall’ente rivierasco, con la partecipazione al bando ‘Sport e periferie’. Ben 700mila euro, cui vanno aggiunti i 2,4 milioni che verranno incamerati grazie ad un mutuo acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo, che alcune settimane fa ha dato il proprio assenso finale. La spesa totale quindi sarà vicina a 3,1 milioni e grazie a questa iniziativa verrà riportata in riviera una parte del polo natatorio che attende di essere riaperta da oltre 10 anni. Adesso il comune ha a disposizione 150 giorni per stendere il progetto esecutivo dell’opera – ad oggi c’è il piano di fattibilità tecnico-economica – dopodiché potrà andare a bando. L’assegnazione del lavoro, in definitiva, dovrebbe avvenire all’inizio della bella stagione.

"Siamo contenti di questo ulteriore passo avanti per rimettere in sesto la piscina scoperta – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – Si tratta di un’opera che le società sportive e i cittadini aspettano da molto tempo. Non solo loro, ma anche i turisti e in generale chi pratica questo sport: con la riqualificazione della vasca, infatti, contiamo di tornare ad essere un punto di riferimento per nuotatori professionisti o semplici amatori". La nuova vasca sarà di 50 metri, con profondità massima di 2 metri e minima di 1,35. Avrà un ingresso separato, e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. L’intervento salvaguarderà l’80% della struttura esistente. E sono tanti gli interventi da fare alla ‘Gregori’. A novembre, ad esempio, è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della ‘terra di mezzo’, lavoro necessario visto che, nei diversi sopralluoghi effettuati, si è palesata l’urgenza di un’azione nella porzione dell’impianto su due livelli, che ospita al piano terra gli spogliatoi, al piano primo le palestre. È stato messo in evidenza come le permanenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura abbiano causato la disgregazione dei copriferro delle travature principali, la disgregazione del solaio di copertura e l’ammaloramento complessivo della pavimentazione in legno. Fenomeni che hanno avuto conseguenze sui locali sottostanti la copertura lato sud, incluso lo spazio destinato agli spettatori. Su questa iniziativa il comune ha investito 400mila euro, di cui 100mila provenienti dalla regione Marche.

Giuseppe Di Marco